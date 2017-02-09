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9 февраля 2017, 9:31 | Олимпизм | Р-Спорт

Пхенчхан хочет видеть всех «чистых» спортсменов на ОИ, в том числе российских

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 9 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет Пхенчхана-2018 хочет видеть на Олимпийских играх всех «чистых» спортсменов, в том числе российских, заявил президент оргкомитета Ли Хи-Бом.

После серии допинг-скандалов вокруг российского спорта многие эксперты и первые лица международных спортивных федераций выразили сомнение в том, что сборная России должна выступить на Олимпийских играх-2018.

«Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все “чистые” спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские!» — сказал Ли Хи-Бом на пресс-конференции в южнокорейском Канныне.
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