Пхенчхан хочет видеть всех «чистых» спортсменов на ОИ, в том числе российских
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 9 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет Пхенчхана-2018 хочет видеть на Олимпийских играх всех «чистых» спортсменов, в том числе российских, заявил президент оргкомитета Ли Хи-Бом.
После серии
«Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все “чистые” спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские!» — сказал Ли
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter