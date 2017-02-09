Пхенчхан хочет видеть всех «чистых» спортсменов на ОИ, в том числе российских

После серии допинг-скандалов вокруг российского спорта многие эксперты и первые лица международных спортивных федераций выразили сомнение в том, что сборная России должна выступить на Олимпийских играх-2018.

«Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все “чистые” спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские!» — сказал Ли Хи-Бом на пресс-конференции в южнокорейском Канныне.