Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел

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Презентация факела состоялась ровно за год до старта соревнований. Факел выполнен в белом цвете, ассоциирующемся с южнокорейским белым фарфором. Длина факела составляет 700 мм, что символизирует высоту (700 метров) Пхенчхана над уровнем моря. Дизайн был разработан южнокорейским художником Ким Ен Се, производством занималась та же компания, которая работала над факелом для Игр-1988 в Сеуле.

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Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.