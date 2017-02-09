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9 февраля 2017, 9:31 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет Игр-2018 намерен реализовать 1,18 млн билетов на ОИ и выручить $171 млн

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 9 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет Пхенчхана-2018 намерен реализовать 1,18 миллиона билетов на Олимпийские игры, о чем было объявлено на пресс-конференции, посвященной году до старта Игр.

В общей сложности оргкомитет намерен выручить за них 196 миллиардов корейских вон (около 171 миллиона долларов).

Первые билеты жители Южной Кореи могут забронировать уже 9 февраля на веб-сайте.
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