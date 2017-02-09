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9 февраля 2017, 0:36 | Олимпизм | Р-Спорт

Год до ОИ-2018: Пхенчхан встречает гостей и тестирует объекты

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 9 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Южнокорейский Пхенчхан продолжает обратный отсчет дней до Олимпийских игр-2018, до которых остался ровно год.

Южнокорейский Пхенчхан продолжает обратный отсчет дней до Олимпийских игр-2018 до которых остался ровно год. Увеличить
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По этому случаю 9 февраля на олимпийской хоккейной арене в Канныне пройдут специальные праздничные мероприятия.

Также к этой дате оргкомитет Игр-2018 приурочил сразу несколько событий: жители страны 9 февраля начнут бронировать билеты на Олимпиаду на официальном сайте, также в этот день будет представлен дизайн олимпийского факела и формы для участников эстафеты огня. Ну и наконец, в Канныне стартует предолимпийский чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

«На самом деле есть вот это настроение, ощущение за год до Олимпийских игр. Я вспоминаю, как это было за год до старта Игр в Сочи. Здесь тоже новый каток, все новое, запах краски, волонтеры. Это все навеяло воспоминания», — рассказала корреспонденту агентства «Р-Спорт» двукратный призер Игр в Сочи Ольга Граф.

К слову, именно Граф в 2014 году завоевала первую для сборной России медаль домашних Игр. В Южной Корее все будут ждать наград от конькобежки Ли Сан Хва и фигуристки Ким Ю На, обе являются послами Игр-2018. Порадовать болельщиков Ким Ю На может уже на тестовых соревнованиях фигуристов — чемпионате четырех континентов в феврале этого года. «Мы ожидаем, что на них будут полные трибуны», — заявил «Р-Спорт» президент оргкомитета Игр Ли Хи-Бом.

Аншлаг был и на этапе Кубка мира по шорт-треку в конце 2016 года, а на прошлой неделе состоялись тестовые соревнования у лыжников и двоеборцев в рамках Кубка мира. «У нас уже было пять тестовых соревнований, и пока по ощущениям все проходит хорошо. И это не только мое мнение, но и мнение международных спортивных федераций и Международного олимпийского комитета», — отметил Ли Хи-Бом.

В Пхенчхане не пытаются угнаться за бюджетом Сочи-2014. «Скорее в этом плане они копируют Ванкувер, — сказал спортменеджер оргкомитета Игр-2018 Николай Белокринкин, отвечая на вопрос корреспондента “Р-Спорт” о бюджете Олимпиады-2018. — У них схожие бюджеты. Пхенчхан не вытянул бы бюджет Сочи, к тому же мы строили всю инфраструктуру с нуля, а у них некая инфраструктура уже существовала. Так что бюджеты Сочи и Пхенчхана — это небо и земля».

Впереди у Пхенчхана еще целая серия тестовых соревнований, однако все объекты находятся в финальной стадии готовности к Играм.
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