Универсиада отправилась в Сибирь: Красноярск принял эстафету у Алма-Аты
АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек в среду вечером на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма-Ате вручил флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) — символа соревнований — главе Красноярска Эдхаму Акбулатову, чей город будет в 2019 году принимать очередные зимние студенческие Игры. В ближайшее время этот флаг окажется в Красноярске, на который теперь будет устремлено внимание всего спортивного студенческого мира.
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В 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду. 9 ноября 2013 года на заседании исполнительного комитета FISU в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей Всемирной зимней универсиады 2019 года.
«Универсиада для Красноярска куда важней, чем для Алма-Аты»
«C получением флага Универсиады для нас начинается заключительный этап подготовки к этим Играм, — отметил Акбулатов в беседе с корреспондентом ТАСС. — У нас есть еще два года, за которые необходимо завершить строительство всех спортивных сооружений и иных объектов, которые должны быть возведены к Универсиаде. Речь идет об университетском кампусе, автомобильных магистралях
Собеседник агентства считает, что для Красноярска проведение Универсиады — более важное событие, чем для Алма- Аты. «Алма-Ата была многие годы столицей союзной республики и воплотилась в гармоничный по развитию город еще в период Советской власти, — отметил Акбулатов. — А город Красноярск всегда ощущал определенный дефицит в области развития спорта и других социальный направлений. Поэтому нам очень нужна Универсиада, и за оставшиеся два года нужно реализовать то, что мы задумали».
Красноярску пригодится казахстанский опыт
Президент FISU Олег Матыцин сообщил ТАСС, что представители Красноярска фактически участвовали в работе оргкомитета Универсиады-2017. «Я уверен, что они получили очень большой опыт. Стандарт в тех же вопросах безопасности, логистики, был задан в
«Но не будем забывать, что Россия сама обладает уникальным опытом проведения зимних мультиспортивных соревнований самого высокого уровня, — продолжил Матыцин. — Достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи. До следующих Игр осталось два года, предстоит еще много сделать. У Красноярска всегда были очень высокие амбиции».
Глава FISU также отметил, что Сибирь — очень важный для России спортивный регион. «В Красноярске работает крупнейший федеральный университет, в этом городе есть современные базы подготовки спортсменов. Я уверен, что проект “Универсиада-2019” тоже будет успешным», — отметил Матыцин.
Универсиада-2019 в Красноярске будет третьей в отечественной истории. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013-м — в Казани.
Россия в
На завершившейся в среду в
«Российские спортсмены выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам. Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи», — так оценил выступление своих соотечественников на завершившейся Универсиаде в беседе с корреспондентом ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.
«Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам в мире равных нет. Нам нужно двигаться дальше», — считает
Универсиада в
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