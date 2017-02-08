Универсиада отправилась в Сибирь: Красноярск принял эстафету у Алма-Аты

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В 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду. 9 ноября 2013 года на заседании исполнительного комитета FISU в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей Всемирной зимней универсиады 2019 года.

«Универсиада для Красноярска куда важней, чем для Алма-Аты»

«C получением флага Универсиады для нас начинается заключительный этап подготовки к этим Играм, — отметил Акбулатов в беседе с корреспондентом ТАСС. — У нас есть еще два года, за которые необходимо завершить строительство всех спортивных сооружений и иных объектов, которые должны быть возведены к Универсиаде. Речь идет об университетском кампусе, автомобильных магистралях и т. д. ».

Собеседник агентства считает, что для Красноярска проведение Универсиады — более важное событие, чем для Алма- Аты. «Алма-Ата была многие годы столицей союзной республики и воплотилась в гармоничный по развитию город еще в период Советской власти, — отметил Акбулатов. — А город Красноярск всегда ощущал определенный дефицит в области развития спорта и других социальный направлений. Поэтому нам очень нужна Универсиада, и за оставшиеся два года нужно реализовать то, что мы задумали».

Красноярску пригодится казахстанский опыт

Президент FISU Олег Матыцин сообщил ТАСС, что представители Красноярска фактически участвовали в работе оргкомитета Универсиады-2017. «Я уверен, что они получили очень большой опыт. Стандарт в тех же вопросах безопасности, логистики, был задан в Алма-Ате высокий. Красноярцы при организации своей Универсиады все полученные в Казахстане знания применят на практике», — отметил глава FISU.

«Но не будем забывать, что Россия сама обладает уникальным опытом проведения зимних мультиспортивных соревнований самого высокого уровня, — продолжил Матыцин. — Достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи. До следующих Игр осталось два года, предстоит еще много сделать. У Красноярска всегда были очень высокие амбиции».

Глава FISU также отметил, что Сибирь — очень важный для России спортивный регион. «В Красноярске работает крупнейший федеральный университет, в этом городе есть современные базы подготовки спортсменов. Я уверен, что проект “Универсиада-2019” тоже будет успешным», — отметил Матыцин.

Универсиада-2019 в Красноярске будет третьей в отечественной истории. В 1973 году летняя Универсиада прошла в Москве, в 2013-м — в Казани.

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Россия в Алма-Ате одержала достойную победу над достойными соперниками

На завершившейся в среду в Алма-Ате Универсиаде сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье — сборная Южной Кореи (11,5,5).

«Российские спортсмены выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам. Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи», — так оценил выступление своих соотечественников на завершившейся Универсиаде в беседе с корреспондентом ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков.

«Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам в мире равных нет. Нам нужно двигаться дальше», — считает вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.