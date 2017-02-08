Россия победила в общекомандном медальном зачете Универсиады

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Каждый сантиметр самого крупного спортивного объекта Казахстана «Алматы-Арена» пронизан ультрамарином, однако на больших экранах, развешанных по всему залу, то и дело мелькает всевозможная гамма цветов, — это флаги всех 55 стран мира, откуда юные спортсмены приехали на 28-ю зимнюю Универсиаду. Но вот мальчик в белоснежном костюме подбегает к чаше с огнем студенческих игр и прощально машет рукой. Пламя, повинуясь жесту мальчугана, гаснет, и турнир, ознаменовавшийся безоговорочным триумфом сборной России, официально объявляется закрытым.

Так завершилась церемония прощания с главным спортивным праздником студентов в Алма-Ате.

Однако всего несколько часов назад в этом городе разворачивалась упорная борьба за медали, и отечественные атлеты, которые обеспечили себе победу в общекомандном медальном зачете задолго до последнего соревновательного дня, не сбавляли оборотов.

В финале мужского хоккейного турнира сборная России встречалась с командой Казахстана. Казалось, что после победы над Канадой в полуфинальной встрече со счетом 4:1 наши атлеты уже обеспечили себе золото Универсиады, но противостояние с хозяевами соревнований получилось гораздо более напряженным, чем можно было ожидать изначально: обе студенческие команды оказались составлены из игроков второго по силе дивизиона после КХЛ — Высшей хоккейной лиги.

Например, капитан россиян нападающий Дмитрий Кириллов представляет красноярский «Сокол», который идет в зоне плей-офф ВХЛ, форвард Иван Иванов является игроком лидирующего в таблице «Торпедо» из казахстанского Усть-Каменогорска, а из тверского ТХК, располагающегося на седьмой позиции в турнирном зачете, приехали целых девять игроков.

В составе команды Казахстана тоже хватало профессиональных хоккеистов хорошего уровня. Например, вратарь Павел Полуэктов является одноклубником Иванова по «Торпедо», а Никита Михайлис представляет астанинский «Барыс» и молодежную команду «Снежные Барсы».

Цитата В итоге в финале Универсиады сошлись, можно сказать, две сборные ВХЛ, которые прекрасно осознавали уровень оппонента и понимали цену любой ошибки. Зрители финального противостояния наблюдали все 60 минут матча за тактическим триллером с очень внимательной игрой в обороне и разящими контратаками.

Все решилось благодаря единственному голу в исполнении Даниила Ильина на 42-й минуте встречи, который подкараулил едва ли не единственный миг расслабленности сборной Казахстана и на добивании занес шайбу в ворота после мощного броска одного из своих партнеров из середины чужой зоны.

1:0 — с таким абсолютно не хоккейным счетом завершился матч, однако, учитывая, что до этой встречи казахстанцы пропустили на турнире только одну шайбу, сетовать на недостаточную результативность было бы чересчур самонадеянно.

Второе золото в последний день Универсиады в копилку сборной России принес лыжник Дмитрий Ростовцев, который победил в масс-старте на 30 км, под конец изнурительной гонки умудрившись резко прибавить в скорости и на фотофинише выиграть борьбу за первое место у своего соотечественника Валерия Гонтаря, уступившего ему всего 0,3 секунды.

Эта «братская дуэль» россиян позволила отечественной команде пополнить свои наградные активы еще одним золотом и серебром и завоевать в совокупности 71 медаль, из которых 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Так сборная России обновила рекорд Универсиады по количеству медалей, побив свое собственное достижение двухлетней давности — 56 наград за турнир.

Цитата К слову, у Казахстана, закончившего домашние соревнования на втором месте в общекомандном зачете, оказалось «всего» 36 медалей.

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко уже отметил беспрецедентный успех юных атлетов:

«Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше.

Министр спорта России Павел Колобков дал ТАСС более развернутый комментарий относительно успехов отечественных спортсменов, подчеркнув, что команда сумела добиться безоговорочной победы в медальном зачете без привлечения атлетов из основной команды страны:

«По сути состав был не основной, потому что зимний сезон сейчас в разгаре.

Но выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам.

Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи, — отметил спортивный чиновник.

Помимо убедительных результатов, особую радость вызывает тот факт, что за все время Универсиады не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил, о чем сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин:

«По состоянию на утро 8 февраля на Универсиаде в Алма-Ате не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил.

Хочу поздравить россиян от лица FISU и себя лично с отличным выступлением. В России при участии министерств спорта, образования, Олимпийского комитета России совершенствуется система студенческого спорта.

Российский студенческий спортивный союз (РССС) заключил соглашение со всеми российскими спортивными федерациями, практически в каждой из них есть человек, который курирует студенческий спорт.

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов в интервью ТАСС подчеркнул, что особую мотивацию спортсменам придавала атмосфера «нападок на российский спорт»:

«Это первая Универсиада в истории российского спорта, где наши спортсмены выигрывали медали во всех видах спорта, во всех дисциплинах.

Россияне превзошли все ожидания, они обладали боевым духом, который помог с первых дней захватить лидерство в медальном зачете.

«Мы очень хотели доказать, что в очень сложных условиях нападок на российский спорт можем добиваться честных и ярких побед. У нас растет очень хороший резерв, который очень часто обыгрывал здесь первые сборные других стран. Теперь нас ждет летняя Универсиада в Тайбее, на которой мы тоже должны выступить успешно.