Россия победила в общекомандном медальном зачете Универсиады
В последний день зимней Универсиады сборная России три раза поднялась на пьедестал, завоевав золото в хоккее, а также заняв первое и второе места в биатлонном
масс-старте, и завершила студенческие соревнования с 71 наградой в копилке, обогнав ближайшего преследователя команду Казахстана на 35 медалей. За все время турнира не было зафиксировано ни одной положительной допинг-пробы.
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Каждый сантиметр самого крупного спортивного объекта Казахстана «Алматы-Арена» пронизан ультрамарином, однако на больших экранах, развешанных по всему залу, то и дело мелькает всевозможная гамма цветов, — это флаги всех 55 стран мира, откуда юные спортсмены приехали на 28-ю зимнюю Универсиаду. Но вот мальчик в белоснежном костюме подбегает к чаше с огнем студенческих игр и прощально машет рукой. Пламя, повинуясь жесту мальчугана, гаснет, и турнир, ознаменовавшийся безоговорочным триумфом сборной России, официально объявляется закрытым.
Так завершилась церемония прощания с главным спортивным праздником студентов в
Однако всего несколько часов назад в этом городе разворачивалась упорная борьба за медали, и отечественные атлеты, которые обеспечили себе победу в общекомандном медальном зачете задолго до последнего соревновательного дня, не сбавляли оборотов.
В финале мужского хоккейного турнира сборная России встречалась с командой Казахстана. Казалось, что после победы над Канадой в полуфинальной встрече со счетом 4:1 наши атлеты уже обеспечили себе золото Универсиады, но противостояние с хозяевами соревнований получилось гораздо более напряженным, чем можно было ожидать изначально: обе студенческие команды оказались составлены из игроков второго по силе дивизиона после КХЛ — Высшей хоккейной лиги.
Например, капитан россиян нападающий Дмитрий Кириллов представляет красноярский «Сокол», который идет в зоне
В составе команды Казахстана тоже хватало профессиональных хоккеистов хорошего уровня. Например, вратарь Павел Полуэктов является одноклубником Иванова по «Торпедо», а Никита Михайлис представляет астанинский «Барыс» и молодежную команду «Снежные Барсы».
Все решилось благодаря единственному голу в исполнении Даниила Ильина на 42-й минуте встречи, который подкараулил едва ли не единственный миг расслабленности сборной Казахстана и на добивании занес шайбу в ворота после мощного броска одного из своих партнеров из середины чужой зоны.
1:0 — с таким абсолютно не хоккейным счетом завершился матч, однако, учитывая, что до этой встречи казахстанцы пропустили на турнире только одну шайбу, сетовать на недостаточную результативность было бы чересчур самонадеянно.
Второе золото в последний день Универсиады в копилку сборной России принес лыжник Дмитрий Ростовцев, который победил в
Эта «братская дуэль» россиян позволила отечественной команде пополнить свои наградные активы еще одним золотом и серебром и завоевать в совокупности 71 медаль, из которых 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.
Так сборная России обновила рекорд Универсиады по количеству медалей, побив свое собственное достижение двухлетней давности — 56 наград за турнир.
«Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше.
Министр спорта России Павел Колобков дал ТАСС более развернутый комментарий относительно успехов отечественных спортсменов, подчеркнув, что команда сумела добиться безоговорочной победы в медальном зачете без привлечения атлетов из основной команды страны:
«По сути состав был не основной, потому что зимний сезон сейчас в разгаре.
Но выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам.
Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи, — отметил спортивный чиновник.
Помимо убедительных результатов, особую радость вызывает тот факт, что за все время Универсиады не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил, о чем сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин:
«По состоянию на утро 8 февраля на Универсиаде в
Хочу поздравить россиян от лица FISU и себя лично с отличным выступлением. В России при участии министерств спорта, образования, Олимпийского комитета России совершенствуется система студенческого спорта.
Российский студенческий спортивный союз (РССС) заключил соглашение со всеми российскими спортивными федерациями, практически в каждой из них есть человек, который курирует студенческий спорт.
Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов в интервью ТАСС подчеркнул, что особую мотивацию спортсменам придавала атмосфера «нападок на российский спорт»:
«Это первая Универсиада в истории российского спорта, где наши спортсмены выигрывали медали во всех видах спорта, во всех дисциплинах.
Россияне превзошли все ожидания, они обладали боевым духом, который помог с первых дней захватить лидерство в медальном зачете.
«Мы очень хотели доказать, что в очень сложных условиях нападок на российский спорт можем добиваться честных и ярких побед. У нас растет очень хороший резерв, который очень часто обыгрывал здесь первые сборные других стран. Теперь нас ждет летняя Универсиада в Тайбее, на которой мы тоже должны выступить успешно.
Что касается нынешнего выступления отечественных спортсменов на Универсиаде, то за ним наблюдало около 1 млрд человек по всему миру, по словам
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