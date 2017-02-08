Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019

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ТАСС рассказывает о подготовке сибирского города к Универсиаде-2019.

О строительстве главной арены Универсиады-2019

Строительство «Платинум Арены» на семь тысяч зрителей началось в октябре 2015 года. Окончание запланировано на первый квартал 2018-го. В том же году пройдут тестовые соревнования. Ожидается, что это будет чемпионат России по женскому и юношескому хоккею. В 2019 году на этом спортивном объекте пройдут церемонии открытия и закрытия Универсиады, а также соревнования по фигурному катанию. Строительство объекта обойдется в 4,5 млрд рублей. Оборудование для арены уже закуплено. В том числе и специальные ледовые машины, производимые только в Канаде и Италии.

«Практически закончили бетонные работы. Топливный контур закрыт. Скоро начнем монтаж кровли», — рассказал ТАСС глава красноярского представительства «Русской платины» Роман Сотников о строительстве арены. — Сейчас на объекте круглосуточно работают 300 человек, когда начнем отделку, то число строителей увеличится до 600−700.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский еженедельно проводит совещания о ходе подготовки к соревнованиям: практически на всех объектах, где заказчиком выступает краевая власть, работы ведутся в срок или даже с опережением графика.

На ледовом стадионе на улице Партизана Железняка завершен цокольный этаж, строители приступили к монтажу стен тренировочной арены. Ведутся отделочные работы в переходе, соединяющем основное здание Больницы скорой медицинской помощи и новый хирургический корпус, строительство которого находится на завершающем этапе. В ближайшее время будут объявлены торги на закупку медицинского оборудования и монтаж операционных.

А в Академии биатлона строительные работы приостановлены, рассказал первый заместитель министра спорта Аркадий Кривошеев. В марте 2017 года здесь пройдет чемпионат мира по лыжному ориентированию, поэтому стройку на время свернули. Нужно приготовиться к престижным соревнованиям, которые станут первым тестом перед Универсиадой. После чемпионата работы на объекте продолжатся.

Как пояснили ТАСС в краевом министерстве строительства и ЖКХ, с опережением графика ведутся работы на строительстве многофункционального комплекса «Сопка», который должен быть введен в эксплуатацию в 2017 году.

Как подчеркнули в ведомстве, также на этот год запланирован ввод в эксплуатацию медицинского центра в Деревне Универсиады, вертолетных площадок для санавиации, транспортной развязки у «Платинум Арены».

В министерстве сообщили, что уже ведутся работы по строительству Спортивно-тренерского блока в фанпарке «Бобровый лог». В 2019 году парк станет местом проведения состязаний по горнолыжному спорту, поэтому помимо возведения СТБ здесь предстоят масштабные работы по подготовке к Универсиаде.

Оптимальное расположение объектов для соревнований

По словам Виктора Толоконского, Красноярск — уникальная территория с точки зрения проведения крупных международных соревнований. Спортивные объекты, площадки, комплексы для различных видов состязаний находятся в одной черте, недалеко друг от друга. Во многих странах состязания по различным видам спорта часто проводятся в разных городах, удаленных друг от друга.

Организаторы красноярской Универсиады не отказываются от использования мирового опыта. В эти дни специалисты из Сибири работали в Алма-Ате, изучая особенности проведения студенческих Игр в столице Казахстана. Красноярцев интересовала организация работы систем безопасности, логистика, перемещение зрителей и спортсменов, алгоритмы расселения и питания, медицинское обслуживание.

Туризм и транспортное сообщение с соседними регионами

В краевом министерстве культуры рассчитывают, что зимние Игры привлекут в Красноярск большое количество туристов. Для этого в окрестностях города предлагается разработать короткие туристические маршруты, запустить к 2019 году туркластер, который охватит Дивногорск (город гидростроителей, где размещена Красноярская ГЭС) и Овсянку (родину писателя Виктора Астафьева).

По словам депутата Госдумы Виктора Зубарева, курирующего связи с Хакасией и Тувой, планируется к марту 2019 года увеличить количество авиарейсов из Красноярска в Абакан и Кызыл, чтобы дать возможность большему числу жителей республик быстро и комфортно попасть на Игры. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с компаниями уже в 2017 году.

В дирекции Универсиады сообщили, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) довольна ходом подготовки Красноярска к Универсиаде. Проверкой готовности команды зимней Универсиады-2019 и согласованности работы служб и взаимодействия разных структур станет форум FISU, который пройдет за год до проведения Игр.