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8 февраля 2017, 19:33 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Павел Рожков: Нам будет помогать английская юридическая фирма

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о том, как его организация собирается выполнять те из требований Международного паралимпийского комитета, которые в нашей стране не входят в компетенцию общественной организации.

— На исполкоме мы обсуждали вопрос, который касается ряда критериев восстановления членства ПКР, выходящих за нашу компетенцию. В критериях жестко прописано, что мы обязаны выдавать визы допинг-офицерам, обязаны обеспечивать прохождение таможенного контроля, а так же организовать транспортировку допинг-проб. Рабочую группу по выполнению этих требований возглавил бывший руководитель антидопинговой службы UKAD Парсонс, так же в нее вошли руководители других антидопинговых службист всю организационную работу взяла на себя английская юридическая фирма Bird&Bird.
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МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсмены сборной России сохраняют шансы принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее, но оценить вероятность положительного решения Международного паралимпийского комитета (IPC) очень сложно, заявил агентству «Р-Спорт» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
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