Павел Рожков: Нам будет помогать английская юридическая фирма

— На исполкоме мы обсуждали вопрос, который касается ряда критериев восстановления членства ПКР, выходящих за нашу компетенцию. В критериях жестко прописано, что мы обязаны выдавать визы допинг-офицерам, обязаны обеспечивать прохождение таможенного контроля, а так же организовать транспортировку допинг-проб. Рабочую группу по выполнению этих требований возглавил бывший руководитель антидопинговой службы UKAD Парсонс, так же в нее вошли руководители других антидопинговых службист всю организационную работу взяла на себя английская юридическая фирма Bird&Bird.