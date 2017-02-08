Павел Рожков: Нам будет помогать английская юридическая фирма
Первый
вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал о том, как его организация собирается выполнять те из требований Международного паралимпийского комитета, которые в нашей стране не входят в компетенцию общественной организации.
— На исполкоме мы обсуждали вопрос, который касается ряда критериев восстановления членства ПКР, выходящих за нашу компетенцию. В критериях жестко прописано, что мы обязаны выдавать визы
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