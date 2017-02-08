Лукин: Шансы российских паралимпийцев выступить на ПИ пока неясны
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Спортсмены сборной России сохраняют шансы принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее, но оценить вероятность положительного решения Международного паралимпийского комитета (IPC) очень сложно, заявил агентству «Р-Спорт» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в
«Шансы российских спортсменов выступить на Паралимпийских играх пока неясны, — сказал Лукин. — IPC написал — если вы будете выполнять наши критерии по улучшению ситуации, то участие России в Паралимпийских играх в Южной Корее не исключено. Вот такова провозглашенная позиция. При этом ясного представления о критериях, как они сформулированы в рамках дорожной карты, у нас нет. И я могу ответить только одно — все, что в наших силах, чтобы выполнить претензии IPC и тем самым обеспечить участие нашей команды в наиболее полной форме в Играх, мы сделаем. Но отвечать за то, как и когда IPC скажет, что критерии выполнены и вы можете выступать, этот вопрос не ко мне. Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы создать предпосылки для положительного решения IPC».
Собеседник агентства отметил, что иски российских спортсменов к IPC
«Иски спортсменов находятся в судах и проходят свою естественную практику, — отметил глава ПКР. — Те, кто хочет их отозвать, может отозвать, но не все желают. Некоторые спортсмены намерены довести дело до конца. И
Поддержка государства
«Мы благодарны государству и общественным организациям, которые нам помогают, — подчеркнул Лукин. — Ситуация, конечно, не стала лучше в связи с нашим неучастием в Паралимпийских играх. Понятно, что и в спонсорском плане это отражается. И государство, конечно, тоже заинтересовано в том, чтобы их помощь завершалась кульминацией, нашим участием в Играх. И все уже привыкли к успешному выступлению наших спортсменов в Паралимпиадах. И все это сказывается при решении некоторых вопросов, хотя нельзя сказать, что мы находимся в полном кризисе. Ситуация сложная и напряженная, лишних денег у нас нет, скорее, наоборот».
Президент комитета высоко оценивает сотрудничество с международными федерациями.
«Международные федерации по различным видам спорта в большинстве своем не повторяют действий IPC и приглашают нас на все соревнования. Это и есть оценка с их стороны — большинство федераций позитивно относятся к нам и своими делами показывают, что они не считают принятые решения (IPC) однозначно правильными», — заключил собеседник.
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