Лукин: Шансы российских паралимпийцев выступить на ПИ пока неясны

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Ранее стало известно, что IPC отклонил предложение ПКР разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане даже при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

«Шансы российских спортсменов выступить на Паралимпийских играх пока неясны, — сказал Лукин. — IPC написал — если вы будете выполнять наши критерии по улучшению ситуации, то участие России в Паралимпийских играх в Южной Корее не исключено. Вот такова провозглашенная позиция. При этом ясного представления о критериях, как они сформулированы в рамках дорожной карты, у нас нет. И я могу ответить только одно — все, что в наших силах, чтобы выполнить претензии IPC и тем самым обеспечить участие нашей команды в наиболее полной форме в Играх, мы сделаем. Но отвечать за то, как и когда IPC скажет, что критерии выполнены и вы можете выступать, этот вопрос не ко мне. Мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы создать предпосылки для положительного решения IPC».

Собеседник агентства отметил, что иски российских спортсменов к IPC из-за отстранения от Паралимпиады 2016 года продолжают рассматриваться в международных судах.

«Иски спортсменов находятся в судах и проходят свою естественную практику, — отметил глава ПКР. — Те, кто хочет их отозвать, может отозвать, но не все желают. Некоторые спортсмены намерены довести дело до конца. И где-то до апреля-мая, видимо, по ним пройдет основная работа и будут приняты решения. Точное количество исков я не помню, но думаю, что оно измеряется десятками».

Поддержка государства

«Мы благодарны государству и общественным организациям, которые нам помогают, — подчеркнул Лукин. — Ситуация, конечно, не стала лучше в связи с нашим неучастием в Паралимпийских играх. Понятно, что и в спонсорском плане это отражается. И государство, конечно, тоже заинтересовано в том, чтобы их помощь завершалась кульминацией, нашим участием в Играх. И все уже привыкли к успешному выступлению наших спортсменов в Паралимпиадах. И все это сказывается при решении некоторых вопросов, хотя нельзя сказать, что мы находимся в полном кризисе. Ситуация сложная и напряженная, лишних денег у нас нет, скорее, наоборот».

Президент комитета высоко оценивает сотрудничество с международными федерациями.

«Международные федерации по различным видам спорта в большинстве своем не повторяют действий IPC и приглашают нас на все соревнования. Это и есть оценка с их стороны — большинство федераций позитивно относятся к нам и своими делами показывают, что они не считают принятые решения (IPC) однозначно правильными», — заключил собеседник.