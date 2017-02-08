В Алматы стартовала торжественная церемония закрытия Универсиады-2017
В Алматы в 12-тысячнике «Алматы Арена» стартовала торжественная церемония закрытия 28-х Всемирных зимних студенческих Игр, передает корреспондент Zakon.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В течение 12 дней лучшие
Вечер открыла музыкальная постановка из симбиоза фолка, этно и рока — «Тайны Великой степи». Игра скрипачки Джамили Серкебаевой и 150 барабанщиков придала новую окраску народной песни.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter