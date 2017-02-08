В Алматы стартовала торжественная церемония закрытия Универсиады-2017

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из «снежных» колец. Медиаменеджер рассказал, кто был виновником инцидента.