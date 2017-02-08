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https://sport.mail.ru/news/olympics/28706039/
8 февраля 2017, 17:02 | Олимпизм | Sports.kz

В Алматы стартовала торжественная церемония закрытия Универсиады-2017

В Алматы в 12-тысячнике «Алматы Арена» стартовала торжественная церемония закрытия 28-х Всемирных зимних студенческих Игр, передает корреспондент Zakon.kz.

В <span class=error>Алматы</span> в 12-тысячнике <span class=error>Алматы</span> Арена стартовала торжественная церемония закрытия 28-х Всемирных зимних студенческих Игр передает корреспондент Zakon.kz. Увеличить
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В течение 12 дней лучшие спортсмены-студенты из более чем 50 стран мира разыграли 85 комплектов медалей. На церемонии закрытия состоялось чествование главных героев соревнований.

Вечер открыла музыкальная постановка из симбиоза фолка, этно и рока — «Тайны Великой степи». Игра скрипачки Джамили Серкебаевой и 150 барабанщиков придала новую окраску народной песни.

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