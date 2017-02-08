Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на Олимпиаде в Сочи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из «снежных» колец. О результатах расследования медиаменеджер рассказал «Матч ТВ».

По словам Эрнста, после генеральной репетиции ирландские риггеры, работавшие с конструкциями на высоте, отгружали кольца в ангар и случайно уронили одно из них.

«Понимая степень цейтнота, был проведен внешний осмотр, во время которого они увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом», — пояснил Эрнст.

Во время финального прогона из-за технических причин не были исполнены все элементы, однако проблем с кольцами не было.

Сочи принимал зимнюю Олимпиаду проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. Российские спортсмены заработали 33 медали и заняли первую строчку в общем медальном зачете. На втором месте была Норвегия, третьей оказалась Канада.