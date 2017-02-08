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https://sport.mail.ru/news/olympics/28704842/
8 февраля 2017, 15:37 | Олимпизм | Lenta.Ru

Эрнст назвал виновников нераскрытия «снежного» кольца на Олимпиаде в Сочи

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из «снежных» колец. Медиаменеджер рассказал, кто был виновником инцидента.

Главный креативный директор церемонии закрытия генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции посвященной церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Увеличить
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступавший креативным продюсером и автором сценария церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, рассказал, почему во время открытия Игр не раскрылось одной из «снежных» колец. О результатах расследования медиаменеджер рассказал «Матч ТВ».

По словам Эрнста, после генеральной репетиции ирландские риггеры, работавшие с конструкциями на высоте, отгружали кольца в ангар и случайно уронили одно из них.

«Понимая степень цейтнота, был проведен внешний осмотр, во время которого они увидели, что как бы все ничего, и не доложили об этом», — пояснил Эрнст.

Во время финального прогона из-за технических причин не были исполнены все элементы, однако проблем с кольцами не было.

Сочи принимал зимнюю Олимпиаду проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. Российские спортсмены заработали 33 медали и заняли первую строчку в общем медальном зачете. На втором месте была Норвегия, третьей оказалась Канада.
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