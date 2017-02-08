Белокринкин: Пхенчхан не копирует ОИ в Сочи, его бюджет схож с Ванкувером-2010

Специальные мероприятия ровно за год до старта Игр в Южной Корее пройдут в Пхенчхане 9 февраля.

«Они в этом плане не копируют Сочи, даже сказал бы, что они скорее копируют Ванкувер, — сказал Белокринкин, отвечая на вопрос о бюджете Олимпиады-2018. — У них схожие бюджеты. Пхенчхан не вытянул бы бюджет Сочи, к тому же мы строили всю инфраструктуру с нуля, а у них некая инфраструктура уже существовала. Так что бюджеты Сочи и Пхенчхана — это небо и земля».

«Но если в Сочи в “Розе Хутор” было построено 78 километров трасс, много подъемников, то здесь всего один подъемник и две трассы — только для проведения Олимпийских игр», — добавил он.