Белокринкин: Пхенчхан не копирует ОИ в Сочи, его бюджет схож с Ванкувером-2010
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Спортменеджер оргкомитета Олимпиады 2018 года Николай Белокринкин заявил агентству «Р-Спорт», что организаторы Игр в Пхенчхане по своим возможностям и их реализации в большей степени ориентированы на проект Олимпиады в Ванкувере 2010 года, чем на Игры в Сочи.
Специальные мероприятия ровно за год до старта Игр в Южной Корее пройдут в Пхенчхане 9 февраля.
«Они в этом плане не копируют Сочи, даже сказал бы, что они скорее копируют Ванкувер, — сказал Белокринкин, отвечая на вопрос о бюджете Олимпиады-2018. — У них схожие бюджеты. Пхенчхан не вытянул бы бюджет Сочи, к тому же мы строили всю инфраструктуру с нуля, а у них некая инфраструктура уже существовала. Так что бюджеты Сочи и Пхенчхана — это небо и земля».
«Но если в Сочи в “Розе Хутор” было построено 78 километров трасс, много подъемников, то здесь всего один подъемник и две трассы — только для проведения Олимпийских игр», — добавил он.
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