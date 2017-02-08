Заявочный комитет Олимпиады-2020 опрошен в суде по подозрению в коррупции

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Спортменеджер оргкомитета Олимпиады 2018 года Николай Белокринкин заявил агентству «Р-Спорт», что организаторы Игр в Пхенчхане по своим возможностям и их реализации в большей степени ориентированы на проект Олимпиады в Ванкувере 2010 года, чем на Игры в Сочи.