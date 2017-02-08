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8 февраля 2017, 10:47 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Заявочный комитет Олимпиады-2020 опрошен в суде по подозрению в коррупции

Официальные лица, которые участвуют в представлении заявки Токио при выборе столицы Олимпийских игр 2020 года, были заслушаны в суде по подозрению в коррупции, сообщает AFP.

Инициатором слушаний стали правоохранительные органы Франции, ведущие расследование по делу о коррупции бывшего руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Ранее было выявлено, что платеж, сумма которого превышает 1,8 миллиона долларов, перечисленный консультационной фирме в ходе кампании за право проведения Игр в Токио, мог быть связан с сыном бывшего президента ИААФ.

Напомним, Токио получил право на проведение Олимпиады-2020, опередив Стамбул и Мадрид.
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