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https://sport.mail.ru/news/olympics/28699380/
8 февраля 2017, 10:06 | Олимпизм | Vesti.kz

Казахстан в три раза превзошел личный рекорд по медалям на Универсиаде в Алматы

Казахстан в три раза превзошел свое лучшее достижение на зимней Универсиаде по количеству завоеванных медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан в три раза превзошел свое лучшее достижение на зимней Универсиаде по количеству завоеванных медалей сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Универсиада в Алматы войдет в историю казахстанского спорта, как самая успешная для наших спортсменов-зимников. Столько медалей, а вместе со стопроцентной наградой мужской сборной по хоккею количество будет равняться 36-ти, в копилке сборной еще не бывало.

На прошедших студенческих соревнованиях в испанской Гранаде в 2015-м казахстанцы смогли отметиться 11-ю завоеванными медалями, среди которых пять золотых и шесть серебряных.

Это в свою очередь означает, что свой личный рекорд сборная улучшила сразу в три раза. При этом стоит отметить, что Казахстан превзошел свое прошлое достижение уже на четвертый день соревнований в Алматы. На тот момент спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.

Во время написания статьи в копилке казахстанских спортсменов 35 медалей: 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых. Этот результат позволил команде расположиться на втором месте общекомандного медального зачета. Впереди Казахстана лишь российские спортсмены с 70-ю наградами (28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей).

Кроме того, еще одна медаль будет от казахстанских хоккеистов. Правда, какого именно достоинства пока неизвестно. Финал в мужском хоккее Казахстан — Россия начнется в 15:00 по времени Астаны.

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