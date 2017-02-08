Казахстан в три раза превзошел личный рекорд по медалям на Универсиаде в Алматы
Казахстан в три раза превзошел свое лучшее достижение на зимней Универсиаде по количеству завоеванных медалей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Универсиада в Алматы войдет в историю казахстанского спорта, как самая успешная для наших
На прошедших студенческих соревнованиях в испанской Гранаде в 2015-м казахстанцы смогли отметиться 11-ю завоеванными медалями, среди которых пять золотых и шесть серебряных.
Это в свою очередь означает, что свой личный рекорд сборная улучшила сразу в три раза. При этом стоит отметить, что Казахстан превзошел свое прошлое достижение уже на четвертый день соревнований в Алматы. На тот момент спортсмены завоевали шесть золотых, две серебряные и семь бронзовых медалей.
Во время написания статьи в копилке казахстанских спортсменов 35 медалей: 11 золотых, семь серебряных и 17 бронзовых. Этот результат позволил команде расположиться на втором месте общекомандного медального зачета. Впереди Казахстана лишь российские спортсмены с 70-ю наградами (28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей).
Кроме того, еще одна медаль будет от казахстанских хоккеистов. Правда, какого именно достоинства пока неизвестно. Финал в мужском хоккее Казахстан — Россия начнется в 15:00 по времени Астаны.
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