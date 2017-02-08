Представители заявочного комитета ОИ-2020 опрошены в суде по подозрению в коррупции

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Инициатором слушаний стали французские правоохранительные органы, ведущие расследование по делу о коррупции бывшего руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAFF). В ходе расследования было выявлено, что платеж в 200 млн иен (свыше $1,8 млн), перечисленный консультационной фирме в Сингапуре в ходе кампании за право проводить в Токио Олимпиаду-2020, мог быть связан с Папой Массата Диаком — сыном бывшего президента IAAF Ламина Диака, которого подозревают в коррупции.

Оргкомитет Токио-2020 не подтвердил информацию о состоявшемся в суде заседании, отметив, что «оргкомитет является другой организацией, не связанной с заявочной кампанией Токио-2020».

Специально созданная комиссия в Японии в сентябре 2016 года объявила, что не нашла следов коррупции в действиях Японского олимпийского комитета (ЯОК). В ходе показаний в верхней палате парламента 24 мая президент ЯОК Цунэкадзу Такэда также опроверг какие-либо нарушения при перечислении денег.

Токио получил право на проведение Олимпиады-2020 в 2013 году, опередив в голосовании Стамбул и Мадрид.