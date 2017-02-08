Оргкомитет Пхенчхана-2018 открывает онлайн бронирование билетов на ОИ для Южной Кореи
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев —
Р-Спорт. Жители Южной Кореи могут начать заказывать билеты на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане уже 9 февраля, ровно за год до старта Олимпиады, сообщает пресс-служба оргкомитета Игр-2018.
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Процесс бронирования билетов будет доступен на вебсайте Игр до 23 апреля. Результаты лотереи для подавших заявки объявят в мае 2017 года, а конкретные места на аренах будут сообщены обладателям билетов в сентябре. Старт общей
Оргкомитет Игр также уведомляет, что болельщикам из других государств нужно будет обратиться за информацией в национальный комитет своей страны и официальную компанию, которая занимается продажей билетов на ее территории.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с
Как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» президент оргкомитета Игр Ли
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