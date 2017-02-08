Оргкомитет Пхенчхана-2018 открывает онлайн бронирование билетов на ОИ для Южной Кореи

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Процесс бронирования билетов будет доступен на вебсайте Игр до 23 апреля. Результаты лотереи для подавших заявки объявят в мае 2017 года, а конкретные места на аренах будут сообщены обладателям билетов в сентябре. Старт общей онлайн-продажи оставшихся билетов запланирован на сентябрь 2017 года.

Оргкомитет Игр также уведомляет, что болельщикам из других государств нужно будет обратиться за информацией в национальный комитет своей страны и официальную компанию, которая занимается продажей билетов на ее территории.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9—25 февраля 2018 года.