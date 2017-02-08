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8 февраля 2017, 9:48 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет Пхенчхана-2018 открывает онлайн бронирование билетов на ОИ для Южной Кореи

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 фев — Р-Спорт. Жители Южной Кореи могут начать заказывать билеты на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане уже 9 февраля, ровно за год до старта Олимпиады, сообщает пресс-служба оргкомитета Игр-2018.

<em>ПХЕНЧХАН (Южная Корея) 8 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Жители Южной Кореи могут начать заказывать билеты на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане уже 9 февраля ровно за год до старта Олимпиады сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> оргкомитета Игр-2018. Увеличить
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Процесс бронирования билетов будет доступен на вебсайте Игр до 23 апреля. Результаты лотереи для подавших заявки объявят в мае 2017 года, а конкретные места на аренах будут сообщены обладателям билетов в сентябре. Старт общей онлайн-продажи оставшихся билетов запланирован на сентябрь 2017 года.

Оргкомитет Игр также уведомляет, что болельщикам из других государств нужно будет обратиться за информацией в национальный комитет своей страны и официальную компанию, которая занимается продажей билетов на ее территории.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9—25 февраля 2018 года.

Как ранее сообщил агентству «Р-Спорт» президент оргкомитета Игр Ли Хи-Бом, на тестовых соревнованиях наибольшим спросом пользовались билеты на шорт-трек. Также оргкомитет ожидает аншлага на «Турнире четырех континентов» по фигурному катанию.
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