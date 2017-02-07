Двукратный чемпион ОИ Саутин стал послом третьих зимних Всемирных военных игр
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин стал официальным послом третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает
пресс-служба Игр.
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«Стать послом третьих зимних Всемирных военных игр для меня большая честь. Всю свою спортивную карьеру я выступал за ЦСКА, — сказал Дмитрий Саутин. — Я рад, что при нынешнем руководстве Вооруженных сил Российской Федерации и ЦСКА армейский спорт в России получил новый импульс развития, а наша страна — право проведения такого масштабного события, как Всемирные военные игры».
Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева также стала послом Игр.
В ходе третьих зимних Всемирных военных игр около 1000 сильнейших
Саутин является двукратным олимпийским чемпионом и единственным в истории обладателем восьми наград ОИ в прыжках в воду. На его счету пять титулов чемпиона мира и 11 титулов чемпиона Европы. Он специализировался в прыжках с трехметрового трамплина и с 10-метровой вышки.
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