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7 февраля 2017, 23:56 | Олимпизм | ТАСС

Двукратный чемпион ОИ Саутин стал послом третьих зимних Всемирных военных игр

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин стал официальным послом третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Игр.

Ранее стало известно что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева также стала послом Игр. Увеличить
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«Стать послом третьих зимних Всемирных военных игр для меня большая честь. Всю свою спортивную карьеру я выступал за ЦСКА, — сказал Дмитрий Саутин. — Я рад, что при нынешнем руководстве Вооруженных сил Российской Федерации и ЦСКА армейский спорт в России получил новый импульс развития, а наша страна — право проведения такого масштабного события, как Всемирные военные игры».

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева также стала послом Игр.

В ходе третьих зимних Всемирных военных игр около 1000 сильнейших спортсменов-военнослужащих из более чем 20 стран Европы и Азии разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта. Соревнования пройдут на олимпийских трассах и спортивных объектах прибрежного и горного кластеров Сочи.

Саутин является двукратным олимпийским чемпионом и единственным в истории обладателем восьми наград ОИ в прыжках в воду. На его счету пять титулов чемпиона мира и 11 титулов чемпиона Европы. Он специализировался в прыжках с трехметрового трамплина и с 10-метровой вышки.
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