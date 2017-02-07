Верховный суд Кении отменил решение о роспуске национального олимпийского комитета

Летом 2016 года стало известно, что заместитель председателя НОК Кении Пиус Очиенг, генеральный секретарь Фрэнсис Пол и руководитель национальной сборной на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Арап Сои обвиняются в хищениях и злоупотреблении служебным положением во время Игр-2016. Позже министр спорта Кении Хассан Варио приказал распустить НОК из-за плохой организации деятельности делегации национальной команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Министерство спорта исполнит решение суда, — сказал представитель министерства спорта Кении Ричард Абура. — Министерство знает, что согласно хартии Международного олимпийского комитета (МОК) вмешательство государства в дела НОК является недопустимым».

Отмечается, что НОК Кении в соответствии с правилами МОК должен выбрать новое руководство до марта.