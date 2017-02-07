Верховный суд Кении отменил решение о роспуске национального олимпийского комитета
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Верховный суд Кении отменил решение о роспуске национального олимпийского комитета (НОК) страны, сообщает Рейтер.
Летом 2016 года стало известно, что заместитель председателя НОК Кении Пиус Очиенг, генеральный секретарь Фрэнсис Пол и руководитель национальной сборной на Олимпиаде 2016 года в
«Министерство спорта исполнит решение суда, — сказал представитель министерства спорта Кении Ричард Абура. — Министерство знает, что согласно хартии Международного олимпийского комитета (МОК) вмешательство государства в дела НОК является недопустимым».
Отмечается, что НОК Кении в соответствии с правилами МОК должен выбрать новое руководство до марта.
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