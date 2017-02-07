Предпоследний день Универсиады в Алма-Ате омрачился трагедией

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Российская сборная триумфально шествует по Универсиаде, досрочно выиграв медальный зачет, да еще и превзойдя свой же собственный рекорд 2015 года. После девяти дней соревнований россияне завоевали 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых наград, что в общей сложности составляет 68 медалей. Причем отрыв от занимающей второе место сборной Казахстана огромен — у хозяев 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград.

В Алма-Ате наша сборная обновила рекорд по количеству завоеванных медалей.

Два года назад российские спортсмены выиграли 56 наград (20−18−18), а в этом году они не только повторили свое же достижение, но и подняли планку рекорда невероятно высоко. Этот результат не остался без внимания высокопоставленных чиновников, которые отметили яркое выступление атлетов.

Вице-премьер по спорту Виталий Мутко особенно выделил потенциал студенческого спорта и заявил, что работу по его развитию необходимо продолжать.

«Наша команда великолепно выступила на Универсиаде. Убедительная победа в большом комплексном соревновании не может не радовать.

Тем более что команда состояла из спортсменов ближайшего резерва основной сборной. Девчонки-хоккеистки в финале одержали блестящую победу над канадками. Универсиада показала наш потенциал, но это не должно расслаблять. Задача состоит в том, чтобы создать систему подготовки ребят к национальной команде и воспроизводства результатов. Впереди очень много работы. Надо понимать, что нам предстоит многое сделать для развития студенческого спорта", — цитирует Мутко «Спорт-Экспресс».

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обратил внимание на то, что другие страны также привезли на Универсиаду сильных спортсменов.

«Многие сборные на Универсиаду приехали первыми составами: тот же Казахстан в биатлоне выступал своей национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира.

У нас ребята, не члены основной команды, даже в смешанной эстафете их обыграли — такой вот боевой дух у них", — приводит слова Сейранова ТАСС.

Цитата Конечно, заметно, что во многих видах спорта выступают уже известные российские атлеты, а многие страны не привозят своих лидеров. Например, в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина приняли участие Михаил Максимочкин и Роман Трофимов, которые постоянно стартуют на этапах Кубка мира. Накопленный опыт выступлений в компании сильнейших летающих лыжников дает им преимущество над остальными, в результате чего Максимочкин завоевал два серебра, оба раза уступив лишь японским прыгунам.

С другой стороны, успехи в традиционно не самых сильных для нас видах спорта невозможно игнорировать. Так, в предпоследний день в дисциплине сноуборда биг-эйр победы одержали Анастасия Логинова и Михаил Матвеев. У женщин также успешно выступила Елена Костенко, поднявшаяся на второе место подиума.

В финале женского турнира по керлингу россиянки переиграли команду Канады со счетом 8:3 и принесли еще одно золото в копилку сборной.

Женское хоккейное золото тоже представляет большую ценность. Ситуация в мире сейчас складывается таким образом, что доминируют команды Канады и США, и на всех престижных международных соревнованиях, как среди взрослых, так и молодежи, именно эти сборные выясняют отношения в финальных матчах. Российские девушки победили канадских студенток со счетом 4:1, однако финал не обошелся без скандала. Многие участники встречи обратили внимание на необъективное судейство матча.

Главный тренер Андрей Чистяков достаточно резко высказался по отношению к арбитрам.

«После таких матчей идет какое-то эмоциональное опустошение. Было тяжело, но девчонки молодцы, выложились.

Что касается судейства, то, честно говоря, я давно не видел, чтобы судьи на таком уровне, да еще и в финале, так «хулиганили», по полпериода играли в меньшинстве, но ничего, мы выстояли, выдержали и победили", — цитирует специалиста официальный сайт ФХР.

Цитата Любопытно, что днем позже мужская сборная России играла с канадцами, но в рамках полуфинала, и выиграла с тем же результатом — 4:1. Причем счет по ходу поединка был 4:0, и канадцы забили шайбу престижа на последней минуте встречи. За золото Универсиады российская команда поборется с победителем матча Казахстан — Чехия.

К сожалению, в предпоследний день праздник спорта в Алма-Ате омрачился трагедией.

В результате схода лавины в ущелье Шымбулак погиб гражданин России Алексей Белослудцев, который работал на Универсиаде техническим судьей в дисциплине ски-кросс.

Это произошло в первой половине дня, когда он катался на лыжах на склонах ущелья.

«Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — сообщила пресс-служба Универсиады.