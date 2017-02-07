Предпоследний день Универсиады в Алма-Ате омрачился трагедией
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады с рекордным количеством наград. За день до завершения соревнований россияне завоевали 68 медалей, в том числе 27 золотых. Увы, вторник омрачился трагедией. Российский судья состязаний по
ски-кроссу Алексей Белослудцев погиб во время катания на лыжах в горах.
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Видимо, что-то случилось...
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Российская сборная триумфально шествует по Универсиаде, досрочно выиграв медальный зачет, да еще и превзойдя свой же собственный рекорд 2015 года. После девяти дней соревнований россияне завоевали 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых наград, что в общей сложности составляет 68 медалей. Причем отрыв от занимающей второе место сборной Казахстана огромен — у хозяев 11 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград.
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Два года назад российские спортсмены выиграли 56 наград (20−18−18), а в этом году они не только повторили свое же достижение, но и подняли планку рекорда невероятно высоко. Этот результат не остался без внимания высокопоставленных чиновников, которые отметили яркое выступление атлетов.
«Наша команда великолепно выступила на Универсиаде. Убедительная победа в большом комплексном соревновании не может не радовать.
Тем более что команда состояла из спортсменов ближайшего резерва основной сборной.
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обратил внимание на то, что другие страны также привезли на Универсиаду сильных спортсменов.
«Многие сборные на Универсиаду приехали первыми составами: тот же Казахстан в биатлоне выступал своей национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира.
У нас ребята, не члены основной команды, даже в смешанной эстафете их обыграли — такой вот боевой дух у них", — приводит слова Сейранова ТАСС.
С другой стороны, успехи в традиционно не самых сильных для нас видах спорта невозможно игнорировать. Так, в предпоследний день в дисциплине сноуборда
В финале женского турнира по керлингу россиянки переиграли команду Канады со счетом 8:3 и принесли еще одно золото в копилку сборной.
Женское хоккейное золото тоже представляет большую ценность. Ситуация в мире сейчас складывается таким образом, что доминируют команды Канады и США, и на всех престижных международных соревнованиях, как среди взрослых, так и молодежи, именно эти сборные выясняют отношения в финальных матчах. Российские девушки победили канадских студенток со счетом 4:1, однако финал не обошелся без скандала. Многие участники встречи обратили внимание на необъективное судейство матча.
Главный тренер Андрей Чистяков достаточно резко высказался по отношению к арбитрам.
«После таких матчей идет
Что касается судейства, то, честно говоря, я давно не видел, чтобы судьи на таком уровне, да еще и в финале, так «хулиганили», по полпериода играли в меньшинстве, но ничего, мы выстояли, выдержали и победили", — цитирует специалиста официальный сайт ФХР.
К сожалению, в предпоследний день праздник спорта в
В результате схода лавины в ущелье Шымбулак погиб гражданин России Алексей Белослудцев, который работал на Универсиаде техническим судьей в дисциплине
Это произошло в первой половине дня, когда он катался на лыжах на склонах ущелья.
«Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», — сообщила
В последний соревновательный день будут разыграны всего два комплекта наград. Россияне поборются за золото в финале хоккейного турнира, а лыжники разыграют последние медали на дистанции 30 км в гонке с общего старта. Главные надежды россияне возлагают на Валерия Гонтаря и Дмитрия Ростовцева, которые здесь в
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