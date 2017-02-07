Спортсмены сборной России довели счет золотых медалей на зимней Универсиаде до 27
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Спортсмены сборной России завоевали во вторник четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Чемпионами Универсиады во вторник стали лыжница Лилия Васильева, выигравшая
Серебряные медали завоевали: лыжница Анна Нечаевская в
Сборная России ранее гарантировала себе первое место в медальном зачете Универсиады, а также установила новый рекорд по числу золотых медалей и общему количеству наград. В активе российской команды 68 медалей — 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых.
В среду, последний соревновательный день Универсиады, будут разыграны два комплекта наград — в мужском лыжном
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