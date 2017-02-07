Спортсмены сборной России довели счет золотых медалей на зимней Универсиаде до 27

Чемпионами Универсиады во вторник стали лыжница Лилия Васильева, выигравшая масс-старт, сноубордисты Анастасия Логинова и Михаил Матвеев, первенствовавшие в биг-эйре, а также фристайлистка Анна Антонова, победившая в ски-кроссе.

Серебряные медали завоевали: лыжница Анна Нечаевская в масс-старте, сноубордистка Елена Костенко в биг-эйре, фристайлисты Кирилл Меренков и Майя Аверьянова в ски-кроссе, женская сборная России по керлингу, уступившая в финале канадкам, и мужская сборная по шорт-треку в эстафете на 5000 метров. Бронзовые медали достались биатлонистке Ларисе Куклиной в масс-старте и фристайлистке Екатерине Мальцевой в ски-кроссе.

Сборная России ранее гарантировала себе первое место в медальном зачете Универсиады, а также установила новый рекорд по числу золотых медалей и общему количеству наград. В активе российской команды 68 медалей — 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых.