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7 февраля 2017, 17:29 | Олимпизм | Р-Спорт

Спортсмены сборной России довели счет золотых медалей на зимней Универсиаде до 27

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Спортсмены сборной России завоевали во вторник четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Чемпионами Универсиады во вторник стали лыжница Лилия Васильева, выигравшая масс-старт, сноубордисты Анастасия Логинова и Михаил Матвеев, первенствовавшие в биг-эйре, а также фристайлистка Анна Антонова, победившая в ски-кроссе.

Серебряные медали завоевали: лыжница Анна Нечаевская в масс-старте, сноубордистка Елена Костенко в биг-эйре, фристайлисты Кирилл Меренков и Майя Аверьянова в ски-кроссе, женская сборная России по керлингу, уступившая в финале канадкам, и мужская сборная по шорт-треку в эстафете на 5000 метров. Бронзовые медали достались биатлонистке Ларисе Куклиной в масс-старте и фристайлистке Екатерине Мальцевой в ски-кроссе.

Сборная России ранее гарантировала себе первое место в медальном зачете Универсиады, а также установила новый рекорд по числу золотых медалей и общему количеству наград. В активе российской команды 68 медалей — 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых.

В среду, последний соревновательный день Универсиады, будут разыграны два комплекта наград — в мужском лыжном масс-старте и мужском хоккее.
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