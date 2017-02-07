Наказанные за допинг российские атлеты могут на два года лишаться президентской стипендии
В Министерстве спорта России разрабатывается законопроект, согласно которому российские спортсмены, отбывшие дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, могут быть лишены президентской стипендии на два года, сообщает Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
По нынешним правилам спортсмены и тренеры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, лишаются стипендии только на период дисквалификации. Проект находится на этапе общественного обсуждения, также проводится независимая антикоррупционная экспертиза.
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