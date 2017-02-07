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7 февраля 2017, 8:56 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

<em>МОСКВА 7 февраля. /ТАСС/. </em>Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах. Увеличить
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Во вторник российские керлингистки стали серебряными призерами Универсиады в казахстанской Алма-Ате, принеся сборной 57-ю медаль на текущих соревнованиях (23 золотые, 21 серебряная, 13 бронзовых). Предыдущий рекорд был также установлен россиянами на Универсиаде-2015 и составлял 56 наград (20−18−18).

Россияне досрочно обеспечили себе победу в командном зачете Универсиады-2017. Соревнования завершатся 8 февраля.
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Сейранов: Сборная РФ выиграла общий зачет Универсиады-2017 благодаря боевому духу

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России выиграла общий зачет зимней Универсиады в Алма-Ате, в том числе, благодаря своему боевому духу. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.
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7 февраля

Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

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