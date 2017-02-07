Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.
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