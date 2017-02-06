Сейранов: Сборная РФ выиграла общий зачет Универсиады-2017 благодаря боевому духу

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В понедельник россияне благодаря победе женской сборной в финале хоккейного турнира за два дня до окончания соревнований обеспечили себе первое место в неофициальном командном зачете. На счету сборной России 23 золотые медали, у преследующей ее команды Казахстана — 10.

«Многие сборные на Универсиаду приехали первыми составами: тот же Казахстан в биатлоне выступал своей национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира. У нас ребята, не члены основной сборной, даже в смешанной эстафете их обыграли — такой вот боевой дух у них, — сказал Сейранов. — Мы проводили собрание ребят, и у них настрой такой, что когда отечественный спорт прессуют, наша молодежь хочет доказать, что мы можем побеждать в яркой и бескомпромиссной борьбе. И каждый раз, если даже не удается выиграть или стать призерами, ребята показывают этот максимальный результат на сегодняшний день».

Сборная России выиграла награды во всех видах спорта на Универсиаде, кроме шорт-трека. «Там у корейцев приехала первая команда, которая уступила всего одну медаль», — отметил Сейранов.

Руководитель РССС отметил, что судьи негативно повлияли на финальный матч россиянок с канадками — в третьем периоде арбитры довольно часто удаляли российских хоккеисток. «Действительно, судьи испортили финальную игру. Так судить нельзя, но по реакции зрителей все было понятно. Судили “в одну калитку”, но девочки все равно молодцы — выстояли, несмотря на то, что соперник хотел выбить нашего капитана (Ольгу Сосину — прим. ТАСС)», — отметил он.