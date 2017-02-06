Килли: МОК должен реагировать на скандалы с допингом

«Коррупция, скандалы, связанные с допингом, конечно, этим всем нужно заниматься, чтобы это не выходило из-под контроля МОК. Те средства, которые направляет МОК — практически 80% — это спортивные состязания и так дальше. Но если будут негативные воздействия с точки зрения той же коррупции, то даже этой суммы может не хватить на проведение большого мероприятия», — считает Килли.

По его словам, важно не только поддерживать контроль, но и «продлевать ценности олимпизма, что является фундаментом дальнейшего развития». «И в этом смысле отсутствие, или, если произойдет исчезновение духа олимпизма — это будет исчезновение МОК», — уверен трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту.