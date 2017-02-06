Килли: МОК должен реагировать на скандалы с допингом
СОЧИ, 6 февраля. /ТАСС/. Международный Олимпийский комитет (МОК) не должен выпускать
из-под контроля ситуацию с применением допинга и фактами коррупции в олимпийском движении. Такое мнение высказал в понедельник в ходе встречи со студентами Российского международного олимпийского университета (РМОУ) почетный член МОК Жан-Клод Килли.
«Коррупция, скандалы, связанные с допингом, конечно, этим всем нужно заниматься, чтобы это не выходило
По его словам, важно не только поддерживать контроль, но и «продлевать ценности олимпизма, что является фундаментом дальнейшего развития». «И в этом смысле отсутствие, или, если произойдет исчезновение духа олимпизма — это будет исчезновение МОК», — уверен трехкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту.
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