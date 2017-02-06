Матыцин: Символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеистки
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Символично, что сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады, благодаря успеху хоккеисток в матче против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
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В понедельник сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады в
«Нас никто не догонит и это большой успех. Символично, что он случился после победы наших хоккеисток в финальном матче против Канады, — сказал Матыцин. — Я, как президент FISU, рад, что такой матч состоялся. Наши хоккеистки продемонстрировали и волю к победе, и характер, да и переполненным трибунам матч, конечно же, понравился. У женского хоккея, безусловно, есть будущее».
«Мы все очень рады, что Россия сумела победить в общем зачете», — добавил собеседник ТАСС.
В активе российских спортсменов за два дня до окончания Универсиады стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10−6−11), третье — Южная Корея (8−4−5). Универсиада завершится 8 февраля.
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