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6 февраля 2017, 19:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет на зимней Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Сборная России после победы женской сборной в финале хоккейного турнира досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Сборная России после победы женской сборной в финале хоккейного турнира досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете зимней Универсиады которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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В понедельник российские хоккеистки нанесли поражение канадкам, завоевав золотую медаль, которая стала для сборной России 23-й на турнире в Алма-Ате. Ближайший преследователь в неофициальном медальном зачете — команда Казахстана — к текущему моменту имеет в активе 10 наград высшей пробы.

До окончания соревнований осталось разыграть 16 комплектов наград. Сборная Казахстана максимально может выиграть еще 13 золотых медалей, но при этом гарантированно не догонит российскую команду по числу серебряных наград (к текущему моменту в активе сборной России их 20, у команды Казахстана — 6).

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля.
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