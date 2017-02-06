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6 февраля 2017, 20:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Российские спортсмены завоевали пять медалей в понедельник на Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Российские спортсмены завоевали четыре золотых медали и одну бронзу в понедельник на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Золото российской команде 6 февраля принесли лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская в эстафете 3 по 5 километров, конькобежка Анна Присталова в масс-старте, лыжники Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев в эстафете 4 по 7,5 километра и женская сборная по хоккею.

Бронзу завоевал конькобежец Александр Разоренов в масс-старте.

Сборная России после победы женской хоккейной команды досрочно гарантировала себе первое место в медальном зачете (на данный момент в активе национальной команды 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград).

Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.
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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет на зимней Универсиаде в Алма-Ате

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет на зимней Универсиаде в Алма-Ате

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Сборная России после победы женской сборной в финале хоккейного турнира досрочно обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.
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