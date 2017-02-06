Российские спортсмены завоевали пять медалей в понедельник на Универсиаде в Алма-Ате
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Российские спортсмены завоевали четыре золотых медали и одну бронзу в понедельник на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
Золото российской команде 6 февраля принесли лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская в эстафете 3 по 5 километров, конькобежка Анна Присталова в
Бронзу завоевал конькобежец Александр Разоренов в
Сборная России после победы женской хоккейной команды досрочно гарантировала себе первое место в медальном зачете (на данный момент в активе национальной команды 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград).
Соревнования в
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