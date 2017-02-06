Российские спортсмены завоевали пять медалей в понедельник на Универсиаде в Алма-Ате

Золото российской команде 6 февраля принесли лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская в эстафете 3 по 5 километров, конькобежка Анна Присталова в масс-старте, лыжники Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев в эстафете 4 по 7,5 километра и женская сборная по хоккею.

Бронзу завоевал конькобежец Александр Разоренов в масс-старте.

Сборная России после победы женской хоккейной команды досрочно гарантировала себе первое место в медальном зачете (на данный момент в активе национальной команды 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград).