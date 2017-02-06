Что пишут об Универсиаде в Алматы зарубежные СМИ

Больше всего публикаций об Универсиаде и больше всего журналистов на Универсиаде у России и Китая. Оно и понятно: у них и делегации самые многочисленные. Спортивные обозреватели этих стран обращают внимание буквально на всё. Вот что китайский информационный портал пишет о нашей атлетической деревне.



«В каждой комнате есть стиральная машина, утюг и другие предметы первой необходимости. Спортсмены рассказывают, что в столовой атлетической деревни есть блюда на любой вкус: и солёные, и умеренно приправленные. Ощущение, что зимой в Алматы готовят особенно сытно».



Гастрономическое разнообразие в атлетической деревне отмечает и российский ТАСС. А вот канадские издания о таких деталях не пишут — ограничиваются общей информацией о состязаниях. Зато о своих фаворитах на Универсиаде говорят много и часто. Первые публикации о канадских хоккеистах появились задолго до начала студенческих игр. Более развёрнуто о соревнованиях пишет британский журнал о зимнем спорте. «In the snow», кажется, не сомневается в успехе спортивного мероприятия.



«Шесть лет планирования и конструирования потратили, для того чтобы Универсиада-2017 увенчалась успехом. За это время оргкомитет построил множество спортивных сооружений, в том числе и атлетическую деревню».



Не обошли стороной журналисты и церемонию открытия студенческих игр. Правда, нашим китайским коллегам запомнилась скорее не она, а выступление Димаша Кудайбергенова на ней! Талантливый казахстанец уже несколько недель не сходит с первых полос китайских газет. Ну, а российские СМИ отметили талант постановщиков церемонии. Корреспондент телеканала «Россия-24» на похвалу не поскупился.



— Принимая соревнования такого уровня, представ во всём своём великолепии, Казахстан напоминает, каких успехов можно достичь, живя в согласии.



Ну, а дальше зарубежные СМИ предпочли следить за успехами своих собственных спортсменов. Соревнования и их результаты — вот что волнует в эти дни китайских, российских и канадских журналистов. Но уже скоро ситуация изменится. Спортивные обозреватели будут подводить итоги студенческих игр, а возможно, ещё и встречи двух президентов! «Лента.ру» не исключает, что 8 февраля в Алматы приедет Владимир Путин: посмотреть на закрытие Универсиады и увидеться с Нурсултаном Назарбаевым.