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6 февраля 2017, 18:11 | Олимпизм | Р-Спорт

Баталова: ПКР использует все средства, чтобы атлеты вернулись к международным стартам

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Паралимпийский комитет России (ПКР) будет использовать все возможные инструменты и средства, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, заявила вице-президент ПКР Рима Баталова.

В понедельник в зале исполкома ПКР состоялось заседание комиссии спортсменов организации. Его провела Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр.

«Ситуация для всех российских спортсменов-паралимпийцев складывается сейчас достаточно непростая, но ни в коем случае нельзя падать духом. Необходимо запастись выдержкой и терпением, еще больше сплотиться и стараться всем качественно и с полной отдачей выполнять свою работу. Мы будем использовать все возможные инструменты и все имеющиеся у нас средства, чтобы обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане», — сказала Баталова, чьи слова приводятся на официальном сайте ПКР.

«Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены имели возможность стоять на пьедестале, защищать честь нашей страны на международном уровне, видеть, как поднимается флаг России в честь наших побед, и слушать гимн нашей великой державы!» — добавила она.

Комиссия в ходе заседания предложила значительно увеличить свой состав из числа ведущих спортсменов — представителей основных видов спорта; улучшить работу по информированию членов сборных команд России по восстановлению членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC); ПКР вести работу по расширению международных спортивных связей и увеличению международных соревнований, проводимых на территории РФ.

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. В конце января стало известно, что IPC отклонил предложение ПКР разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане даже при гарантиях со стороны ПКР. Рабочая группа IPC, работающая с ПКР, должна представить новую информацию по ходу выполнения ПКР критериев восстановления на встрече исполкома IPC в мае.
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