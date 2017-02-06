Баталова: ПКР использует все средства, чтобы атлеты вернулись к международным стартам
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Паралимпийский комитет России (ПКР) будет использовать все возможные инструменты и средства, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, заявила вице-президент ПКР Рима Баталова.
В понедельник в зале исполкома ПКР состоялось заседание комиссии спортсменов организации. Его провела Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр.
«Ситуация для всех российских
«Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены имели возможность стоять на пьедестале, защищать честь нашей страны на международном уровне, видеть, как поднимается флаг России в честь наших побед, и слушать гимн нашей великой державы!» — добавила она.
Комиссия в ходе заседания предложила значительно увеличить свой состав из числа ведущих спортсменов — представителей основных видов спорта; улучшить работу по информированию членов сборных команд России по восстановлению членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC); ПКР вести работу по расширению международных спортивных связей и увеличению международных соревнований, проводимых на территории РФ.
IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в
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