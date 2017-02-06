Баталова: ПКР использует все средства, чтобы атлеты вернулись к международным стартам

В понедельник в зале исполкома ПКР состоялось заседание комиссии спортсменов организации. Его провела Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр.

«Ситуация для всех российских спортсменов-паралимпийцев складывается сейчас достаточно непростая, но ни в коем случае нельзя падать духом. Необходимо запастись выдержкой и терпением, еще больше сплотиться и стараться всем качественно и с полной отдачей выполнять свою работу. Мы будем использовать все возможные инструменты и все имеющиеся у нас средства, чтобы обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане», — сказала Баталова, чьи слова приводятся на официальном сайте ПКР.

«Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены имели возможность стоять на пьедестале, защищать честь нашей страны на международном уровне, видеть, как поднимается флаг России в честь наших побед, и слушать гимн нашей великой державы!» — добавила она.

Комиссия в ходе заседания предложила значительно увеличить свой состав из числа ведущих спортсменов — представителей основных видов спорта; улучшить работу по информированию членов сборных команд России по восстановлению членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC); ПКР вести работу по расширению международных спортивных связей и увеличению международных соревнований, проводимых на территории РФ.