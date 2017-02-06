Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за допинг

В январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

«Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции, — сказал Шлоквик. — Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию».