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https://sport.mail.ru/news/olympics/28677430/
6 февраля 2017, 14:28 | Олимпизм | ТАСС

Тренеры четырех сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за допинг

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Тренеры сборных Норвегии, Белоруссии, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов (IBU) ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

В январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

«Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции, — сказал Шлоквик. — Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию».

В конце января в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома организации, на котором обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Исполком IBU постановил оставить в силе дисквалификации двух российских спортсменов, дела которых расследует Международный олимпийский комитет. Также IBU постановил закрыть дела по 22 спортсменам из-за отсутствия достаточных доказательств, а по другим семи продолжить расследование.
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Фетисов: Методом борьбы с допингом может стать лишение спортсменов призовых

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов («Единая Россия») не исключил, что лишение призовых денежных средств уличенных в допинге спортсменов может стать одним из методов в борьбе с употреблением запрещенных препаратов.
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