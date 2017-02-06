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https://sport.mail.ru/news/olympics/28676431/
6 февраля 2017, 13:45 | Олимпизм | ТАСС

Фетисов: Методом борьбы с допингом может стать лишение спортсменов призовых

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов («Единая Россия») не исключил, что лишение призовых денежных средств уличенных в допинге спортсменов может стать одним из методов в борьбе с употреблением запрещенных препаратов.

При этом депутат отметил что в рамках думского комитета по спорту тема лишения спортсменов призовых за допинг не обсуждалась. Увеличить
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«Я думаю, эта мера (лишение призовых) может стать одной из комплекса мер, который сейчас прорабатывается. Нужно этот вопрос просто проговорить, проработать», — сказал парламентарий в беседе с корр. ТАСС. По словам Фетисова, «необходимо продумывать инструменты, каким образом стимулировать спортсменов, чтобы они думали о том, что нельзя употреблять допинг, что нельзя этим заниматься».

При этом депутат отметил, что в рамках думского комитета по спорту тема лишения спортсменов призовых за допинг не обсуждалась.

На этой неделе, в четверг, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте. Тема слушаний — «Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта».
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