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https://sport.mail.ru/news/olympics/28675680/
6 февраля 2017, 13:03 | Олимпизм | ТАСС

МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать подлинность письма на имя главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в котором содержится просьба представить доказательства причастности российских чиновников к «допинговому заговору». Об этом говорится в заявлении организации, предоставленном ТАСС.

В пятницу телеканал RT опубликовал письмо директора по вопросам этики и соответствия требованиям МОК на имя Макларена c просьбой предоставить доказательства вины российских официальных лиц. Увеличить
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В пятницу телеканал RT опубликовал письмо директора по вопросам этики и соответствия требованиям МОК на имя канадского профессора, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян.

«Мы не комментируем предполагаемые утечки документов, особенно в тех случаях, когда источник неясен. Как вы знаете, МОК создал две комиссии для координации действий в ответ на доклад Макларена. Они будут соблюдать процессуальные нормы, и дадут возможность заинтересованным лицам быть услышанными», — говорится в сообщении МОК.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
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Фетисов: Методом борьбы с допингом может стать лишение спортсменов призовых

Фетисов: Методом борьбы с допингом может стать лишение спортсменов призовых

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов («Единая Россия») не исключил, что лишение призовых денежных средств уличенных в допинге спортсменов может стать одним из методов в борьбе с употреблением запрещенных препаратов.
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