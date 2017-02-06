МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу телеканал RT опубликовал письмо директора по вопросам этики и соответствия требованиям МОК на имя канадского профессора, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян.

«Мы не комментируем предполагаемые утечки документов, особенно в тех случаях, когда источник неясен. Как вы знаете, МОК создал две комиссии для координации действий в ответ на доклад Макларена. Они будут соблюдать процессуальные нормы, и дадут возможность заинтересованным лицам быть услышанными», — говорится в сообщении МОК.