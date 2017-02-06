Колобков: Двух заместителей министра спорта РФ заменит один
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Структура аппарата министерства спорта РФ по сравнению с предыдущей изменится — вместо двух заместителей министра, ранее курировавших зимние и летние виды, будет один, он появится в самое ближайшее время, сообщил в интервью агентству «Р-Спорт» глава ведомства Павел Колобков.
Колобков 19 октября был назначен министром спорта вместо Виталия Мутко, ставшего
«Вместо двух заместителей будет один, отвечающий за спорт, — сказал Колобков, отвечая на вопрос, изменится ли
«Что касается других направлений, то у нас есть четкое понимание всей структуры, однако говорить о ней, как мне кажется, стоит ближе к тому времени, когда она будет вводиться. В принципе, те сотрудники, которые у нас работают сейчас, меня полностью устраивают. Мы с ними проработали долгое время, я знаю возможности каждого из них», — подчеркнул собеседник агентства.
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