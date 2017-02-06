Колобков: Двух заместителей министра спорта РФ заменит один

Колобков 19 октября был назначен министром спорта вместо Виталия Мутко, ставшего вице-премьером РФ. Из пяти вакансий заместителей министра в настоящий момент заняты три — Павлом Новиковым, Натальей Паршиковой и Мариной Томиловой. Ранее занимавший аналогичную должность Юрий Нагорных оставил ее по собственному желанию 24 октября. Еще одну вакансию ранее занимал сам Колобков.

«Вместо двух заместителей будет один, отвечающий за спорт, — сказал Колобков, отвечая на вопрос, изменится ли как-то структура аппарата, так как до сих пор нет двух заместителей, которые ранее курировали соответственно зимние и летние виды спорта. — Кандидатуру я сейчас озвучивать не хотел бы, но он (заместитель) появится в самое ближайшее время».

«Что касается других направлений, то у нас есть четкое понимание всей структуры, однако говорить о ней, как мне кажется, стоит ближе к тому времени, когда она будет вводиться. В принципе, те сотрудники, которые у нас работают сейчас, меня полностью устраивают. Мы с ними проработали долгое время, я знаю возможности каждого из них», — подчеркнул собеседник агентства.