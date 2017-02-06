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6 февраля 2017, 8:36 | Олимпизм | Sports.kz

Анонс Универсиады-2017 на 6 февраля

Сегодня в Алматы ожидается интересный, насыщенный день для любителей спорта, передает МИА «Казинформ».

Сегодня в <span class=error>Алматы</span> ожидается интересный насыщенный день для любителей спорта передает <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Так, 6 февраля пройдет в «Алматы Арене» в 16:00 пройдут игры за бронзовую медаль среди женских и мужских команд по керлингу.

«Бронзу» и «золото» разыграют по хоккею с шайбой во Дворце спорта им. Балуана Шолака женские команды в 16:30 и 20:00 соответственно.

На «Шымбулаке» запланированы состязания в таком зрелищном виде спорта, как слалом (в 10:00 и 13:00). Также пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, лыжному фристайлу, конькобежному спорту.

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