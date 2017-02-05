Россия лидирует в медальном зачете Универсиады с 43 наградами

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До конца самого масштабного спортивного праздника студентов — Универсиады — остаются считанные дни, комплекты наград постепенно подходят к концу, а вместе с ними снижается и ежедневный медальный «доход» сборных.

В шестой соревновательный день национальная команда России три раза поднималась на пьедестал, что по сравнению, например, с десятью медалями первого дня турнира кажется уже не таким уж выдающимся результатом.

Однако стоит учитывать, что, помимо уже полученных на руки наград, отечественные спортсмены также добились продвижения по турнирной сетке в игровых видах спорта: хоккее и керлинге. Так что на самом деле достижений у российской сборной было достаточно и в этот день.

Любопытно, что среди медалей отечественная дружина собрала весь комплект: золото, серебро и бронзу.

Награду высшей пробы стране принесла конькобежка Александра Качуркина, которая на этой Универсиаде исправно показывает достойные пьедестала результаты: ранее спортсменка уже побеждала на дистанции 1500 м и брала бронзу на 500 м.

Теперь Качуркина быстрее всех преодолела расстояние в 1000 м, показав время 1 минута 19,1 секунды.

Борьба за это золото, должно быть, показалась настоящим триллером присутствующим на ледовой арене болельщикам, поскольку победитель определился по сотым долям секунды.

Ким Хайан Юнг из Южной Кореи с маниакальным упорством преследовала Качуркину до самой финальной линии и в итоге уступила ей всего 0,09 секунды.

Еще одну трудовую медаль — на этот раз серебряную — в копилку сборной России принесли фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин, которые покорили алма-атинскую публику страстным танцем на льду, однако все же не сумели превзойти представителей Украины Александру Назарову и Максима Никитина, отстав от них на восемь баллов.

Впрочем, у россиян вполне не могло случиться даже серебра, поскольку прямо накануне выступления у партнера резко ухудшилось самочувствие, а температура подскочила до 38 градусов.

«Вчера я слег, была высокая температура, да и с утра она тоже держится за 38. По жребию нам предстояло выступать последними, и во время ожидания я больше всего боялся, что мне станет совсем плохо. Поэтому произвольный танец у нас не очень получился, — пояснил Базин в интервью ТАСС. — Но все равно стали серебряными призерами Универсиады, что очень хорошо. Нам удалось набрать на 20 баллов больше, чем в ноябре на этапе Гран-при в Москве, где мы были девятыми.

Следующим выступлением Евдокимовой и Базина станет уже финал Кубка России, который пройдет в середине февраля в Саранске. Остается надеяться, что героически завоеванное серебро Универсиады придаст спортсменам уверенности в себе и позволит побороться за пьедестал Кубка страны.

И, наконец, третья медаль России по итогам пятого соревновательного дня — бронза — является заслугой лыжников Марии Давыденковой и Владимира Фролова, которые умудрились попасть в призеры смешанного командного спринта — весьма интересного вида гонки, в котором два спортсмена поочередно сменяют друг друга, пробегая определенное количество кругов.

Россияне финишировали третьими, уступив только хозяевам турнира казахстанцам и опытным французам.

Что касается игровых видов спорта, то российские хоккеисты — как женская, так и мужская команда — на данный момент безуспешно пытаются найти на турнире соперников, равных себе.

Женская сборная страны дежурно разгромила китаянок со счетом 10:1 в полуфинале Универсиады. Вероятно, голов в итоговом протоколе встречи могло оказаться еще больше, но когда отечественная дружина повела после первого периода 7:0, мотивация оставлять все силы на льду естественным образом испарилась: «всего лишь» три заброшенные шайбы за последующие 40 минут можно объяснить только этим.

В данный момент российские хоккеистки уже готовятся к финальному матчу за золото против сборной Канады, которая, наверное, единственная на всем турнире может хоть как-то удивить наших спортсменок — хотя бы забавными рисунками на шлеме своего вратаря.

21-летний страж ворот канадок Валери Ламента носит на правой стороне шлема огромного «мультяшного» цыпленка, а посередине — туловище орла.

Так что в грядущем матче определенно будет, на что посмотреть.

Что касается мужской команды России по хоккею, то она так же с легкостью пробилась в полуфинал Универсиады, камня на камне не оставив от обороны (впрочем, как и от атаки) сборной Японии.

Однако стоит признать, что по сравнению со встречей на групповом этапе турнира, когда представители Страны восходящего солнца уступили россиянам 0:14, в четвертьфинале они все же сумели подтянуть свою игру и какое-то время даже удерживали счет 2:2, однако затем все же пропустили семь безответных шайб, проиграв 2:9.

В полуфинале турнира отечественная дружина встретится с командой Канады и это будет, по всей вероятности, досрочное определение победителя Универсиады.

Капитан сборной России Дмитрий Кириллов, играющий на позиции нападающего, в преддверии важнейшего матча с канадцами поделился мнением о четвертьфинальной игре против команды Японии.

«В первых двух периодах хромала реализация, шайба никак не шла в ворота. Отсюда и нервозность. Ну, а потом собрались, свои голы забили и довели матч до логического завершения. Даже при счете 2:2 все было под контролем, просто долго забить не получалось, а когда провели третью и четвертую шайбы полностью наладили игру. Да и ясно все стало. Готовы ли мы к полуфинальной встрече с Канадой? Всегда готовы. Будем играть на победу, — подытожил форвард в интервью официальном сайту Универсиады.

Капитан сборной Канады Оливер Хинсе решил не отставать от своего российского коллеги по амплуа и тоже заявил прессе, что его команда выйдет в полуфинале, чтобы победить.

«Это будет большой матч с большой командой, однако у нас будет время подготовиться к игре с Россией, ведь она состоится только 7 февраля. Надеюсь, что в итоге в полуфинале одержим победу. Мы приехали в Алматы за первым местом, — заявил 26-летний канадец.

Таким образом, обе сборные серьезно настроены завоевать золото и, вне всякого сомнения, классическое противостояние Россия — Канада должно порадовать своих зрителей страстным шоу на льду и при этом весьма качественной игрой.

Еще один командный вид спорта — керлинг — также приносит немало радости российским болельщикам, но лишь в женской части турнира.

Отечественные керлингистки в прошедшем соревновательном дне обыграли команду Швейцарии с более чем уверенным счетом 9:3 и спокойно прошествовали в полуфинал Универсиады, где встретятся со сборной Канады (которая, кажется, преследует российские команды на турнире) или же с командой Великобритании.

Мужская сборная России по керлингу, к сожалению, уже выбыла из соревнований, поскольку не сумела отобраться в стадию плей-офф, одержав на групповом этапе лишь три победы и заняв итоговое восьмое место.

Однако успехи отечественных спортсменов намного превышают количество их неудачных выступлений.

В общекомандном зачете сборная России лидирует с огромным отрывом с 43 медалями в активе, среди которых 16 золотых, 18 серебряных и девять бронзовых.

На втором месте идет команда хозяев турнира казахстанцев с 20 наградами. Всего на Универсиаде уже было разыграно 50 из 85 комплектов медалей.

Президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов с удовольствием прокомментировал текущие достижения отечественных студентов в интервью ТАСС.

«Наши спортсмены на этой Универсиаде очень стараются, показывают высокий боевой дух. Успешное выступление в первой половине Игр объясняется желанием самих атлетов в условиях нападок на российский спорт доказать, что они могут побеждать, несмотря ни на что, и выигрывать медали в честной борьбе.

У нас растет хороший резерв. Меня как руководителя делегации берет гордость от того, что во всех видах спорта мы завоевываем награды. Поэтому в медальном зачете мы имеем ощутимое преимущество над остальными командами. Нас очень поддерживают казахстанские болельщики, и иногда создается такое впечатление, что мы выступаем дома, — признался спортивный чиновник.