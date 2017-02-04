Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады

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Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной золото завоевала конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1000 метров), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 43 награды — 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10−2−9), на третьем — сборная Японии (4−10−6).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.