Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три медали — по одной золотой, серебряной и бронзовой — в шестой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в
Алма-Ате.
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Всего в шестой день было разыграно семь комплектов наград.
В составе российской сборной золото завоевала конькобежка Александра Качуркина (на дистанции 1000 метров), фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин выиграли серебро в танцах на льду, лыжники Владимир Фролов и Мария Давыденкова стали третьими в смешанном командном спринте.
В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 43 награды — 16 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (10−2−9), на третьем — сборная Японии (4−10−6).
Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.
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