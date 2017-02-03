Глава РССС: Российские спортсмены на Универсиаде показывают характер и боевой дух

После пяти соревновательных дней сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете, имея в активе 40 наград — 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте идет команда Казахстана (8−2−8), на третьем — сборная Японии (3−8−5).

«Наши спортсмены на этой Универсиаде очень стараются, показывают высокий боевой дух, — заметил Сейранов. — Успешное выступление в первой половине Игр объясняется желанием самих атлетов в условиях нападок на российский спорт доказать, что они могут побеждать, несмотря ни на что, и выигрывать медали в честной борьбе».

«У нас растет хороший резерв, — считает глава РССС. — Меня как руководителя делегации берет гордость от того, что во всех видах спорта мы завоевываем награды. Поэтому в медальном зачете мы имеем ощутимое преимущество над остальными командами. Нас очень поддерживают казахстанские болельщики, и иногда создается такое впечатление, что мы выступаем дома».

Сейранов напомнил, что основным соперником россиян на этой Универсиаде является именно сборная хозяев турнира, которая испытывает большое напряжение, выступая в родных стенах. «Это необычайное давление со стороны собственных болельщиков, мне кажется, отняло несколько медалей у казахстанской команды в том же биатлоне и лыжных гонках. Ведь во многих дисциплинах Казахстан представлен первым составом», — отметил он.

«Впереди нас ожидают еще пять дней бескомпромиссной борьбы на спортивных аренах, схватка за первое место в медальном зачете еще не завершена. Надо всегда уважать соперника, а не говорить заранее о победе над ним. Но мы, конечно, будем стараться не сбавлять темп. Россия, которая представлена здесь 219 спортсменами, не привыкла проигрывать», — подытожил собеседник агентства.