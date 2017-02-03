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https://sport.mail.ru/news/olympics/28654041/
3 февраля 2017, 15:38 | Олимпизм | Р-Спорт

Информатор WADA Родченков просит отменить арест его дома

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков обжаловал решение суда об аресте принадлежащего ему двухэтажного дома, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на решение о наложении ареста на недвижимость», — сказала пресс-секретарь.

Сейчас Следственный комитет проверяет обстоятельства распространения допинга среди российских спортсменов, в котором подозревают Родченкова, и выясняет, не был ли дом построен на преступные доходы. При этом официальное обвинение ему пока не предъявлено.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.

Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Родченков во время пребывания на посту главы Московской антидопинговой лаборатории «таскал сюда (в Россию) всякую гадость» и «превратил это в бизнес личный». По словам главы государства, Родченков заставлял спортсменов «брать и применять» — «а тех, кто отказывался, … он еще против них придумывал какие-то санкции».

Как добавил Путин, когда же Родченкову «хвост прижали», он «удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать». При этом Путин предположил, что Родченкова «там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот».
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