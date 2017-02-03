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https://sport.mail.ru/news/olympics/28653462/
3 февраля 2017, 14:58 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA полностью уверено в выводах Макларена, несмотря на неточности в доказательствах

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что полностью уверено в обоснованности выводов главы независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга в России, несмотря на несоответствия в доказательствах.

В докладе Макларена говорится, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Ранее Христоф Вишеманн, адвокат временное отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил, что в документах, на которые опирается Макларен, есть несоответствия между именами атлетов и идентифицирующими их кодами. Юристы WADA разослали письмо в соответствующие международные спортивные федерации, объяснив неточности «технической неисправностью».

«Эти расхождения, связанные с опечатками в именах и числах и технической неисправностью сайта, где были опубликованы эти данные, были быстро устранены, и на сегодняшний день WADA не знает о каких-либо нерешенных проблемах. WADA сохраняет полную уверенность в обоснованных доказательствами выводах, сделанных по итогам расследования Макларена», — говорится в заявлении WADA, которое цитирует Би-би-си.

В пятницу появилась информация, что МОК ранее отправил запрос Макларену с просьбой предоставить более веские доказательства по допингу в российском спорте, чем те, что содержатся в его отчете по итогам работы независимой комиссии.
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