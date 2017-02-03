Газзаев считает циничным решение МПК о недопуске паралимпийцев РФ к отбору на Игры-2018

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Ранее МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.

«Отношение Международного паралимпийского комитета к нашим спортсменам — это цинизм чистой воды», — сказал Газзаев ТАСС. По его мнению, «решение МПК — это решение политическое, не имеющее никакого отношения к спорту». «Я ставлю его в один ряд с нездоровым ажиотажем вокруг допинговой темы в России, с постоянными заявлениями западных чиновников о лишении России права на проведение чемпионата мира (по футболу). На Западе попросту забыли, что спорт — вне политики», — заявил Газзаев.

Вместе с тем политик надеется, что «здравые силы в МПК возобладают», и российские паралимпийцы «все же поедут в Корею». «Мировой спорт от этого только выиграет», — подчеркнул он.

Парламентарий убежден, что ответственность за применение запрещенных веществ может быть только индивидуальная. Он привел в пример случай на чемпионате мира по футболу 1994 года, когда лидера сборной Аргентины Диего Марадону уличили в применении наркотиков. «Никто тогда не дисквалифицировал всю команду», — напомнил Газзаев. Кроме этого, по словам депутата, никто не собирается лишать права на участие в соревнованиях сборную Ямайки по легкой атлетике только потому, что один из ее спортсменов — Неста Картер — был пойман на допинге и лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года.