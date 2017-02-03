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3 февраля 2017, 14:27 | Олимпизм | Чемпионат.com

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте на зимней Универсиаде — 2017

В Алма-Ате (Казахстан) прошёл пятый день соревнований, в котором было разыграно восемь комплектов наград.

В <nobr>Алма-Ате</nobr> (Казахстан) прошёл пятый день соревнований в котором было разыграно восемь комплектов наград. Увеличить
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3 февраля россияне завоевали семь медалей — одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые. В частности, чемпионом Универсиады стал биатлонист Сергей Корастылёв, победивший в гонке преследования.

В общем медальном зачёте сборная России уверенно лидирует с 15 золотыми, 17 серебряными и 8 бронзовыми наградами. На втором месте хозяева соревнований (8−2−8). На третьей позиции располагаются японцы (3−8−5).
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