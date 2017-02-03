Казахстан остается на втором месте медального зачета Универсиады-2017
По итогам пятого медального дня Универсиады-2017 в Алматы Казахстан закрепился на втором месте медального зачета, сообщает Sports.kz.
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В активе сборной нашей страны 18 медалей (8−2−8). Лидирует Россия, у которой 40 наград (15−17−8), на третье место поднялись японцы — 16 (3−8−5).
Напомним, сегодня копилка Казахстана пополнилась тремя медалями в параллельном могуле: «золото» от Юлии Галышевой и Дмитрия Рейхерда, а также «бронза» Павла Колмакова.
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