Казахстан остается на втором месте медального зачета Универсиады-2017

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В активе сборной нашей страны 18 медалей (8−2−8). Лидирует Россия, у которой 40 наград (15−17−8), на третье место поднялись японцы — 16 (3−8−5).

Напомним, сегодня копилка Казахстана пополнилась тремя медалями в параллельном могуле: «золото» от Юлии Галышевой и Дмитрия Рейхерда, а также «бронза» Павла Колмакова.