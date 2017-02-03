Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28652543/
3 февраля 2017, 13:58 | Олимпизм | Lenta.Ru

В Сочи состоится форум «Спорт и Россия»

В «Swissоtel Resort Сочи Камелия» 17 марта состоится IV ежегодная программа и форум «Спорт и Россия» — мероприятие, основной задачей которого является развитие спорта и популяризация здорового образа жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Развитие спортивной индустрии в России и вовлечение в регулярные занятия спортом населения, борьба за здоровый образ жизни, высокую физическую активность населения страны являются важнейшими условиями укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни наших сограждан», — заявил Василий Шестаков, президент «Российской ассоциации спортивных сооружений».

В рамках программы состоится Форум «Спорт Бизнес Инвестиции». Представители ведущих компаний поделятся своим опытом в сфере практической реализации спортивных проектов, обсудят актуальные тенденции развития партнерства в области спорта, расскажут о популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и их семей.

Среди почетных гостей мероприятия бывший футболист сборной России Алексей Смертин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Газзаев считает циничным решение МПК о недопуске паралимпийцев РФ к отбору на Игры-2018

Газзаев считает циничным решение МПК о недопуске паралимпийцев РФ к отбору на Игры-2018

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отклонении просьбы Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпийским играм 2018 года — это «цинизм чистой воды».
Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»