Fancy Bears: МОК требовал от Макларена доказательства вины россиян

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Наверняка вас это удивит, но МОК, оказывается, не столь уверен в виновности россиян в создании целой системы сокрытия допинговых нарушений. Иначе как объяснить запрос, поданный МОК в адрес автора обоих докладов о допинге в России канадского юриста Ричарда Макларена с просьбой предоставить доказательства по предъявленным обвинениям?

Документ за подписью секретаря комиссии по этике Жирара Заппелли датирован 19 декабря 2016 года и содержит просьбу подтвердить сказанное в докладе весомыми доказательствами до 6 января 2017-го.

Это значит, что реакция МОК на произошедший допинговый скандал не так однозначна, как пытаются это представить некоторые зарубежные СМИ и даже отдельные международные спортивные федерации. Особенно это касается второй части, опубликованной в декабре 2016 года. В ней, по мнению МОК, не было представлено достаточного количества доказательств.

Письмо оказалось в распоряжении RT благодаря хакерской группировке Fancy Bears. Из него следует, что руководители МОК остались недовольны тем фактом, что обвинения построены исключительно на устных показаниях Григория Родченкова и для проведения объективного расследования просят предоставить дополнительную информацию о 16 российских официальных лицах.

К письму прилагается таблица с перечислением всех 16 человек, а также уточняющими вопросами по каждому из них, кроме двоих.

В виновности бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, указанного в качестве «участника уголовного расследования в Париже и Москве», а также экс-главы медицинской комиссии ВФЛА Сергея Португалова, обвиняемого в распространении запрещенных веществ, в международном комитете, судя по всему, не сомневаются.

Зато роль еще 14 россиян вызвала в МОК определенные сомнения. Так, самым популярным по количеству уточняющих вопросов стал вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. Согласно докладу Макларена, министерство спорта России, которое до недавнего времени возглавлял Мутко, поддерживало манипуляции с допинг-пробами руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, однако никаких конкретных подтверждений данному утверждению не предоставлено. Чиновники МОК, как отмечает RT, просят «предъявить конкретные документы, свидетельствующие об этом».

Также в олимпийском комитете вспомнили историю о том, как якобы по личному указанию Мутко была подменена проба одного из футболистов, о чем также рассказывал немецкий журналист Хайо Зеппельт в одном из своих фильмов на телеканале ARD.

МОК просит сообщить, о каком конкретно футболисте идет речь, а также разъяснить, каким образом Мутко участвовал в подменах проб на Олимпиаде в Сочи и подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Похоже, что Макларен в своих докладах обошелся практически без конкретики. Во всяком случае, и в отношении нынешнего министра спорта Юрия Нагорных, который на протяжении многих лет был замом Виталия Леонтьевича, чиновники МОК задают практически аналогичные вопросы. Они требуют предъявить выдержки из переписки Нагорных с подчиненными, где было бы сказано, что положительные допинг-пробы он требовал отправлять в карантин.

А наибольшие вопросы у спортивных чиновников вызывает персона самого Родченкова. Как сообщает RT, МОК не считает, что устных показаний бежавшего из России Родченкова может быть достаточно для предъявления обвинений, поэтому просят предъявить доказательства, проверяя «практически каждое слово». Даже информацию о том, что именно ученый изобрел свой знаменитый анаболический коктейль, которым якобы поил спортсменов во время сочинской Олимпиады, требуют подкрепить доказательствами, не говоря уже об уничтожении 1417 допинг-проб в декабре 2014 года.

Каким был ответ канадского юриста на данный запрос, не сообщается. Однако российских любителей спорта и спортивных чиновников не может не радовать тот факт, что, оказывается, даже чиновники МОК до конца не уверены в том, что в России существовала система сокрытия допинговых нарушений. И это оставляет нам надежду на то, что отстоять честное имя российского спорта еще удастся.