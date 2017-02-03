Вход на Всемирные военные игры в Сочи будет бесплатным

«Проход на мероприятия будут бесплатным, любой желающий может абсолютно беспрепятственно посетить игры. Кто не сможет прийти к нам, сможет смотреть за трансляциями на “Матч ТВ”, которые будут практически все в прямом эфире», — сказал Барышев.

Также пресс-секретарь командования ЦСКА Екатерина Агафонова представила посла Всемирных военных игр. Им стала двукратная олимпийская чемпионка и первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина.

«Хочу торжественно объявить, что послом зимних Всемирных военных игр будет Светлана Хоркина», — сказала Агафонова.

Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.