Вход на Всемирные военные игры в Сочи будет бесплатным
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Вход на третьи зимние Всемирные военные игры будет совершенно бесплатным. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.
«Проход на мероприятия будут бесплатным, любой желающий может абсолютно беспрепятственно посетить игры. Кто не сможет прийти к нам, сможет смотреть за трансляциями на “Матч ТВ”, которые будут практически все в прямом эфире», — сказал Барышев.
Также
«Хочу торжественно объявить, что послом зимних Всемирных военных игр будет Светлана Хоркина», — сказала Агафонова.
Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди
Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.
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