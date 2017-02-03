Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

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«Военнослужащих из Украины, к сожалению, не будет, хотя они очень хотели. Мы часто с ними встречается на международных соревнованиях. Мы все — выходцы из одной советский школы. По-прежнему надеемся, что украинское политическое руководство изменит свое решение и разрешит им ехать», — сказал Барышев, а также отметил, что в 2015 году на Военных играх в Южной Корее украинская команда выступала.

«К нам едет вся западная Европа, Китай и много других стран. Всего команд будет более 20. Уже готовы все объекты, готов волонтерский корпус. Это будет самое крупное спортивное соревнование года в России», — добавил Барышев.

1 февраля министр обороны России Сергей Шойгу пригласил болельщиков бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи.

Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.