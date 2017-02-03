Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи
Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев анонсировал отсутствие украинцев на предстоящих Всемирных зимних военных играх, которые пройдут в Сочи в 2017 году. Слова Барышева передает корреспондент «Ленты.ру».
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«Военнослужащих из Украины, к сожалению, не будет, хотя они очень хотели. Мы часто с ними встречается на международных соревнованиях. Мы все — выходцы из одной советский школы.
«К нам едет вся западная Европа, Китай и много других стран. Всего команд будет более 20. Уже готовы все объекты, готов волонтерский корпус. Это будет самое крупное спортивное соревнование года в России», — добавил Барышев.
1 февраля министр обороны России Сергей Шойгу пригласил болельщиков бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи.
Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди
Игры 2017 года пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. В ходе соревнований будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
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