МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям

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«Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, — сказала дипломат. — Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в играх в Южной Корее».

«На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в Рио-де-Жанейро, в очередной раз мы становимся свидетелями применения в отношении большого количества наших спортсменов принципа коллективного наказания за недоказанные преступления», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на позицию Москвы в вопросе борьбы с допингом. «Ему нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы, — подчеркнула она. — Глубоко убеждены, что в спорте следует сходить из того, что “чистые” спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира».