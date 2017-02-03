Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28650721/
3 февраля 2017, 12:11 | Олимпизм | ТАСС

МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В МИД России крайне разочарованы решением Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонить просьбу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила сегодня официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Как заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в России допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, — сказала дипломат. — Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в играх в Южной Корее».

«На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в Рио-де-Жанейро, в очередной раз мы становимся свидетелями применения в отношении большого количества наших спортсменов принципа коллективного наказания за недоказанные преступления», — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на позицию Москвы в вопросе борьбы с допингом. «Ему нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы, — подчеркнула она. — Глубоко убеждены, что в спорте следует сходить из того, что “чистые” спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

В МИД РФ разочарованы решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям

Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью-Йорка

Дебютный гол Нестерова не спас "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии" в НХЛ