МИД: РФ разочарована решением МПК о недопуске российских паралимпийцев к соревнованиям
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. В МИД России крайне разочарованы решением Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонить просьбу Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила сегодня официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
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«Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, — сказала дипломат. — Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в играх в Южной Корее».
«На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в
Дипломат обратила внимание на позицию Москвы в вопросе борьбы с допингом. «Ему нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы, — подчеркнула она. — Глубоко убеждены, что в спорте следует сходить из того, что “чистые” спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира».
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