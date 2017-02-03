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3 февраля 2017, 12:01 | Олимпизм | ТАСС

Начальник ЦСКА: Всемирные военные игры в Сочи станут спортивным праздником

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Третьи зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи, станут настоящим спортивным праздником. Такое мнение высказал на пресс-конференции в ТАСС начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.

Михаил Барышев отметил что уже практически все готово для проведения турнира. Увеличить
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«Уже практически все готово, подготовлен волонтерский корпус, завершается процесс аккредитации спортсменов. Уверен, что Игры будут настоящим спортивным праздником, которым смогут насладится все любители спорта как из нашей страны, так и из-за рубежа», — сказал он.

Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.
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Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев анонсировал отсутствие украинцев на предстоящих Всемирных зимних военных играх, которые пройдут в Сочи в 2017 году. Слова Барышева передает корреспондент «Ленты.ру».
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