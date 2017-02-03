Начальник ЦСКА: Всемирные военные игры в Сочи станут спортивным праздником
МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Третьи зимние Всемирные военные игры, которые пройдут в Сочи, станут настоящим спортивным праздником. Такое мнение высказал на
пресс-конференции в ТАСС начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев.
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«Уже практически все готово, подготовлен волонтерский корпус, завершается процесс аккредитации спортсменов. Уверен, что Игры будут настоящим спортивным праздником, которым смогут насладится все любители спорта как из нашей страны, так и
Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди
Игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.
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