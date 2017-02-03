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https://sport.mail.ru/news/olympics/28649670/
3 февраля 2017, 11:07 | Олимпизм | РБК

Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.

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Как отмечает телеканал, МОК также отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладах россиянах и содержатся «уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям».

В частности, комитет просит предоставить информацию об экс-главе Минспорта России Виталии Мутко, его бывшем заме Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Всего, по данным RT, в запросе значатся 16 россиян. Письмо было направлено Макларену 19 декабря 2016.

Доклад Макларена, посвященный употреблению допинга российскими спортсменами, был опубликован в двух частях. Во второй части, представленной Маклареном 9 декабря 2016 года, в частности, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности Мутко и Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами россиян.

Сам Мутко, комментируя доклад, заявил, что комиссия, возглавляемая Маклареном, обвинила Россию в действиях, которые «невозможны в принципе». Он также добавил, что претензии WADA будут обсуждаться в правовом русле.
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АЛМА-АТА, 3 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет активную работу на зимней Универсиаде в Алма-Ате. Как сообщил ТАСС президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Всемирные студенческие игры в Казахстане стали первыми, где ВАДА решило проводить внесоревновательный допинг-контроль.
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