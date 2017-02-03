Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах
Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.
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Как отмечает телеканал, МОК также отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладах россиянах и содержатся «уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям».
В частности, комитет просит предоставить информацию об
Доклад Макларена, посвященный употреблению допинга российскими спортсменами, был опубликован в двух частях. Во второй части, представленной Маклареном 9 декабря 2016 года, в частности, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности Мутко и Нагорных к манипуляциям с
Сам Мутко, комментируя доклад, заявил, что комиссия, возглавляемая Маклареном, обвинила Россию в действиях, которые «невозможны в принципе». Он также добавил, что претензии WADA будут обсуждаться в правовом русле.
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