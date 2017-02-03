В оргкомитете Универсиады-2017 рассказали о ситуации с билетами

«Мы передали в продажу 28 тысяч аккредитационных мест, которые нам предоставил ФИСУ. Общие продажи за сутки составили 35 тысяч. Речь идет не о лучших местах, а о тех, что остались. На сегодня продано 202 тысячи билетов Кроме этого, мы ввели билеты Ticket Day, система будет работать так: наши менеджеры будут осматривать зал на наличие свободных мест, мало ли кто-то не смог придти, заболел и так далее. Затем на эти места за символическую плату мы будем продавать билеты. По соображениям безопасности не можем продавать их много», — отметил Дергачев.

Представитель оргкомитета заявил, что с утра на церемонию закрытия зимней Универсиады в продаже было около 500 билетов. По последним данным, их число уменьшилось до 200. Дергячев назвал точную стоимость билетов и рассказал, как распознать фальшивые тикеты:

«Церемония закрытия не может стоить дороже церемонии открытия. Верхняя планка была 15 тысяч. К сожалению появились фальшивые билеты с ценником 30 тысяч. Билетов с такой стоимостью на церемонию закрытия не существует. Пожалуйста, обратите внимание, цены на билеты от 8 до 15 тысяч тенге».

Отдельной темой для вопросов стала проблема борьбы с перекупщиками. Для того, чтобы уменьшить риск скупки билетов, Дергячев сообщил о новых мерах.

«Мы ввели ограничение не более пяти билетов в одни руки. Кассиры и волонтеры следят, чтобы люди не приобретали билеты по нескольку раз. Однако сейчас билеты скупают быстро. Если вы хотите побывать на соревновании Универсиады, предлагаю вам посетить Медео. Так же есть билеты на женский хоккей».

Ранее Дергячев провел несколько часов в РОВД, где давал показания в связи с деятельностью перекупщиков.

Напомним, как сообщалось, в Интернете появилось объявление о продаже билетов на церемонию закрытия Универсиады-2017 за 50 тысяч тенге. Вместе с тем, по данным официального сайта fisutickets.com, стоимость билетов на церемонию закрытия Игр не превышала 13 тысяч тенге.

Стоит отметить, что 31 января в Алматы были задержаны пятеро перекупщиков билетов на соревнования Универсиады-2017.